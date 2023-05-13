Как проверить совместимость с партнером: ученые назвали 24 важных фактора

Ученые исследовали, какие факторы чрезвычайно важны для совместимости людей в романтических отношениях. Также они определили, какие показатели учитывают женщины при выборе партнера, а какие - мужчины.

Как проверить совместимость с партнером

Ученые из Падуанского университета в новом исследовании стремились понять, какие факторы оказывают влияние на совместимость сексуальных и романтических партнеров.

В исследовании приняли участие 274 участника, средний возраст которых составил 28 лет. Большинство из них были одинокими гетеросексуалами, которые никогда не были женаты.

Ученые опросили участников исследования и составили список более 150 факторов, которые важны для отношений. Тогда данные сопоставили и вывели более короткий список, важнейший в совместимости партнеров.

Факторы, которые являются ключевыми для совместимости партнеров: образ жизни, мысли, эмоции, происхождение, социальность, романтизм, мораль, семья, класс, еда, ощущение, религия, соответствие, досуг, внешний вид, работа, конфликтность, эмпатия, юмор, место жительства, язык, интеллект, энтузиазм и активность.

Исследование показало, что участники выбирали партнера на основе образа жизни, нравов и мыслей. А вот такие факторы, как образование, религия и интеллект, были не менее важны.

Результаты также показали, что совместимость различных факторов была важной для долгосрочных отношений. А для кратковременных - достаточно было "сойтись" на внешности и интеллекте.

Исследование показало, что образ жизни и мышления имеют большее значение для отношений, чем религия и образование (фото: freepik)

Различаются ли требования к партнеру у мужчин и женщин

Ученые обнаружили, что для мужчин и женщин важны разные факторы. Например, мужчины в среднем больше заботились о совместимости эмоций и действий, а женщины были более разборчивыми. Они больше думали о совместимости в образе жизни, мыслях, морали, конформизме, облике и эмпатии.

Соавтор исследования Зофия Чайбок заявляет, что проблема в том, что в опросе приняли участие 225 женщин и всего 49 мужчин. А этого мало, чтобы уверенно сказать, что эти 24 фактора отражают взгляды мужчин.

Исследователи также включили в анализ различные стили любви. Участников разделили на 5 групп:

эрос - страстные и сильные эмоции, желания романтики;

людус - более игривый и непринужденный подход;

сторге - более глубокая связь, возникающая из дружбы;

мания - бурные американские горки эмоций;

агапе - бескорыстная и альтруистическая любовь.

Ученые определили, что стиль любви человека определяет, какие факторы совместимости будут для него важнее. Например, человек, которому более близок стиль эрос, с большей вероятностью захочет получить хорошую пару из романтизма, энтузиазма и юмора.

А люди из стиля агапе предпочитали партнеров, которые отличались от них по целому ряду факторов, включая мнения и социальность.