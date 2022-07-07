ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікарі розвінчали один з міфів про щитовидку і заборону засмагати на сонці

Новость на русском →
Четвер 07 липня 2022 08:55
Лікарі розвінчали один з міфів про щитовидку і заборону засмагати на сонці Фото: чи шкідливо для щитовидки засмагати на сонці (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Часто кажуть, що при проблемах зі щитовидною залозою не можна засмагати або взагалі шкідливо перебувати на сонці. Начебто, якщо є вузли, то вони можуть стати злоякісними. А після видалення щитовидної залози через рак, на сонці взагалі перебувати не можна.

Чи можна засмагати (перебувати на сонці), якщо є проблеми зі щитовидною залозою розповіли лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові".

Запам'ятайте, саме сонце нешкідливо для щитовидної залози.

Але є здорові рекомендації щодо перебування на сонці. І це важливо для всіх людей, незалежно від того, є проблеми зі щитовидною залозою чи ні.

Правила засмаги на сонці

  • Засмагати можна вранці приблизно до 10.00-11.00 або ввечері після 15.00-16.00.
  • Використовувати сонцезахисний крем, парасольку, капелюх, окуляри. Перевіряйте УФ індекс в інтернеті або смартфоні.
  • Не перебувати під відкритими променями з 10.00-11.00 до 15.00-16.00 (не тільки на пляжі, на городі або на прогулянці в місті теж). Цей час може відрізнятися. Це залежить від місцевості, погоди, температури на вулиці.
  • Пийте більше води, приймайте прохолодний душ після пляжу або прогулянки.

Якщо виконувати ці рекомендації, стан щитовидки не погіршиться. Також стан вашої шкіри не погіршитися і ви не отримаєте тепловий удар.

Кому все ж небезпечно перебувати на сонці

Дуже небезпечно і шкідливо перебувати на сонці в спеку людям з некомпенсованим гіпертиреозом (хворобою Грейвса).

Всі інші люди із захворюванням щитовидної залози повинні дотримуватися адекватних правил перебування на сонці, так само як і люди без захворювань щитовидної залози.

Як ми раніше писали, лікар розповіла, що випадання волосся може свідчити про проблеми зі щитовидкою.

Також ми писали, що лікар розповіла, як запідозрити брак йоду в організмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачи
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя