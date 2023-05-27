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Не верьте этим мифам, если у вас проблемы с щитовидной железой: запреты от врача

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Суббота 27 мая 2023 11:52
Не верьте этим мифам, если у вас проблемы с щитовидной железой: запреты от врача Что такое гипотериоз (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Щитовидная железа - это нечетный орган, который расположен в теле человека под гортанью. Основная ее задача - это производить гормоны и управлять ими. Если с этим органом возникают проблемы, то сбои может почувствовать весь организм. Самое распространенное заболевание щитовидной железы - это гипотиреоз.

Эндокринолог Татьяна Луговская рассказала на своей странице в Instagram о запретах для тех, кто испытывает проблемы с этим важным органом.

Нельзя употреблять много йода и продуктов с ним - миф

В свой рацион добавляйте йодированную соль для йодопрофилактики. ВОЗ рекомендует йодированную соль как универсальное и высокоэффективное средство профилактики йододефицитных заболеваний во всем мире. Аналогично и с отдыхом на море и употреблением продуктов, где есть йод.

А вот принимать препараты йода на постоянной основе как профилактику наоборот не стоит. Это может привести к избытку йода в организме и развить риск появления тиреотоксикоза - избытка гормонов.

Нельзя ходить в открытой одежде на солнце - миф

Солнечные лучи не оказывают негативного влияния на организм в целом, а на щитовидную железу - тем более. Однако не забывайте, что летом с 12 до 15 лет следует избегать пребывания на солнце.

Нельзя делать косметические процедуры - миф

По словам врача, если уровень ТТГ и Т4 свободен в норме, то косметические процедуры разрешены. Также можно делать и массаж шеи, однако не стоит сосредотачиваться на переднем участке.

А вот от разнообразных компрессов или уколов в зоне щитовидки все же стоит воздержаться.

Нельзя беременеть - миф

Если женщина испытывает проблемы со щитовидной железой и хочет забеременеть, ей следует проконсультироваться с врачом. Эндокринологи назначит ей правильную дозу определенного препарата.

Врач отмечает, что беременным нужно принимать йод в период вынашивания и лактации, чтобы новорожденный имел развитые когнитивные функции.

Если же один из диагнозов был поставлен ребенку, родителям также нужно пройти обследование.

Не забывайте проводить ежегодные обследования щитовидки, делать УЗИ и сдавать анализы. Лучше выявить заболевание на ранних этапах, чем лечить уже осложненное.

Раньше мы рассказывали мифы о гормональных препаратах, в которые нельзя верить.

А еще подробно объясняли, как украинцы могут бесплатно проконсультироваться у эндокринолога.

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