Важно знать каждому владельцу iPhone: как контролировать доступ к личным фото

Ваш iPhone хранит множество личных фотографий, но задумывались ли вы, какие приложения могут их просматривать? Некоторые из них действительно нуждаются в этом доступе, например, мессенджеры или фоторедакторы, но другие могут использовать его без необходимости.

Как проверить, какие приложения имеют доступ к вашим снимкам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

На самом деле, исследователи недавно обнаружили в App Store вредоносные приложения для сканирования фото. Теперь вредоносное ПО начало проникать с Android на iPhone. Этот вид ПО, названный SparkCat, работает в фоновом режиме, используя OCR (оптическое распознавание символов) для сканирования всех ваших фотографий в надежде найти учетные данные от криптовалютных аккаунтов.

Однако любое приложение, имеющее доступ ко всей вашей фотогалерее, теоретически может анализировать текст на изображениях, включая данные банковских карт или документы (хотя хранить незашифрованные фото важных документов в "Фото" не стоит).

В свете этой новости, а также чтобы убедиться, что ненужные или малоиспользуемые приложения не имеют полного доступа к вашим фото, стоит потратить немного времени на проверку списка таких приложений и отозвать доступ у тех, которым он не нужен.

Отмените доступ к фото для приложений на iPhone

Откройте приложение "Настройки" и перейдите в раздел “Конфиденциальность и безопасность”

Выберите “Фото” и просмотрите список всех приложений, у которых есть доступ к вашим фотографиям

Для каждого приложения указан уровень доступа. Выберите нужное приложение и измените настройку на "Нет" или "Ограниченный доступ"

Если выберете "Ограниченный доступ", система предложит выбрать конкретные фото, к которым приложение сможет получить доступ, вместо полного доступа ко всей библиотеке

Повторите процесс для всех приложений, чьи разрешения хотите изменить, затем нажмите “Готово”

Как отменить доступ к фотографиям для приложений iPhone (фото: Lifehacker)

Если приложение с ограниченным доступом попытается открыть фото, iPhone спросит, хотите ли вы оставить текущий выбор или добавить больше фото. Выберите "Выбрать больше фото", чтобы предоставить доступ к новым снимкам.

Вы всегда можете пересмотреть доступ к фото в Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Фото, Выбранное приложение, Готово.

Пока вы находитесь в настройках конфиденциальности, также стоит включить функцию "Частный доступ", которая автоматически удаляет данные о местоположении при загрузке или отправке фото в выбранные приложения.