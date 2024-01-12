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Это должно знать каждый переселенец. Как проходит проверка местожительства ВПЛ

Пятница 12 января 2024 11:44
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Это должно знать каждый переселенец. Как проходит проверка местожительства ВПЛ Как проходит проверка места жительства ВПЛ (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

С августа 2023 г. органы Нацсоцслужбы проводят проверку фактического проживания ВПЛ. Переселенцам следует знать, как проходит эта процедура, чтобы не потерять соцпомощь.

О том, как происходит проверка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

Как проверяют места жительства ВПЛ

"Прежде всего хотим сообщить, что проверка фактического проживания ВПЛ не осуществляется спонтанно - для ее проведения необходимы основания. Такими основаниями могут быть сообщения других лиц об изменении переселенцем места жительства, информация из автоматизированных реестров и т. д." - объясняют юристы.

Как проходит проверка:

  • после выявления оснований для проверки руководитель (заместитель руководителя) территориального органа Нацсоцслужбы принимает решение о проведении такой проверки
  • не менее чем за 2 календарных дня внутренне перемещенное лицо должно сообщить о проведении проверки. То есть гражданину либо позвонят по телефону, либо свяжутся с помощью другого доступного средства, которое обеспечивает фиксацию сообщения или вызова
  • в течение 10 рабочих дней с момента вынесения такого решения работниками Нацсоцслужбы проводится фактическая проверка ВПЛ. Если во время уведомления о проведении проверки вы предоставили информацию, которая будет отсутствовать в связи с пребыванием у родственников, в отпуске и т. п. - проверка откладывается на 2 недели
  • в случае отсутствия ВПЛ во время проведения проверки по фактическому месту жительства/пребывания, должностные лица, проведшие проверку, составляют соответствующий акт и в этот же день информируют это лицо по телефону или другому средству связи, которое обеспечивает фиксацию сообщения или вызова, о необходимости в срок до 14 рабочих дней прибыть в орган социальной защиты населения по месту нахождения на учете для прохождения идентификации
  • если получатель выплат в течение 30 календарных дней после проведения проверки не прибыл в орган социальной защиты населения, орган социальной защиты населения принимает решение о временном прекращении оказания помощи со следующего месяца, о чем обязательно сообщает ВПЛ доступным способом

"В случае наличия обоснованных причин отсутствия (например, служебная командировка, болезнь, смерть членов семьи и т.п.) получателя выплат по месту жительства/пребывания в течение 30 календарных дней после проведения проверки он должен подать органу социальной защиты населения заявление о возобновлении выплаты пособия с подтвержденными документами", - объясняют юристы.

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Ранее мы писали о том, что юристы назвали распространенную причину, по которой переселенцы теряют выплаты.

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