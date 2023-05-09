Как передать показатели счетчика, если вы выехали за границу: объяснение
Многие украинские семьи выехали за границу, оставив в Украине свои дома. Для того чтобы в доме остались все коммуникации, следует своевременно и регулярно передавать показатели счетчика.
Как это сделать, если вы не в Украине, рассказали в комментариях на странице Нафтогаза в Facebook.
Что нужно сделать
По словам специалистов компании, для того чтобы начисления были справедливыми, нужно передавать те показатели, которые были зафиксированы последний раз, в случае если вы не пользуетесь газом дома.
Передать показатели оператору облгаза можно одним из способов:
- на сайте или в чат-боте вашего облгаза
- позвонив в контакт-центр вашего облгаза
- воспользовавшись онлайн-сервисами нашей компании, например с помощью личного кабинета или чат-ботов GASUA в Messenger, Telegram, Viber
Что делать, если забыли передать показатели
Данные по счетчику следует фиксировать 30 числа каждого месяца. Впоследствии их нужно передать с 1 по 5 число каждого месяца.
"Сегодня 25 апреля. Если Вы не успели передать показания, Вам стоит дождаться конца месяца и зафиксировать их по состоянию на 30 число. И передать эти данные следует с 1 по 5 мая удобным Вам способом", - объясняют на странице в Facebook Газсети.
После получения показаний счетчика за пропущенный период газораспределительное предприятие автоматически произведет перерасчет потребленных объемов с учетом фактических показаний газового счетчика.
Если человек не платит счета за использование коммунальных услуг, о нем будут сообщать коллекторам. Тогда компания, которая будет заниматься взысканием долга, сделает это следующим образом:
- отправка сообщений о состоянии долга и правовых последствиях неуплаты
- отправка голосовых сообщений о состоянии долга
- отправка писем требований о задолженности
- звонки специалистов по урегулированию задолженности
- совместный поиск решений с должником по выходу из просрочки
- восстановление контактности должников
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