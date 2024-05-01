Переселенцы, которые не прошли идентификацию, остались без пенсии: как ее восстановить

Пенсионерам, которые стали внутренне-перемещенными лицами до начала полномасштабной войны, необходимо было пройти идентификацию, чтобы продолжать получать выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

В ведомстве напомнили, что идентификацию такие переселенцы должны были пройти еще до 31 марта 2024 года. Тем пенсионерам, которые этого не сделали, не перечисляют пенсию на банковские карты.

"Обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продлена", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Выплату пенсии возобновят с учетом средств за все месяцы, когда ее не выплачивали.

В ведомстве уточняют, что если идентификация уже пройдена, но пенсию еще не выплатили - нужно обратиться в органы Пенсионного фонда и сообщить о дате и способе прохождения идентификации.

Как пройти идентификацию

Для того, чтобы пройти идентификацию, есть несколько вариантов: