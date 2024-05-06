Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу (инструкция)

Одинокие родители имеют право оформить заявление на пособие. Обратиться за такой помощью можно как оффлайн, так и с помощью портала "Действие".
Кто имеет право на такую помощь, какой размер выплат и какие документы потребуются, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.
Оффлайн
Для получения выплат нужно обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг или уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества с необходимыми документами.
Онлайн
1. На портале "Дия" нужно ввести в поиске "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу"
2. Зайти на страницу услуги и нажать "Подать заявку" и авторизоваться
3. Выбрать основание для получения помощи
4. Указать данные ребенка, на которого хотите получать помощь
5. Выбрать способ получения помощи
6. Заполнить данные о членах семьи
7. Указать данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семьи
8. Подгрузить скан-копии справки о заболеваниях ребенка (если таковые есть)
9. Проверить сложившееся заявление и декларацию, подписать электронной подписью и отправить на рассмотрение в орган социальной защиты населения
Статус рассмотрения заявления будет отображаться в вашем личном кабинете на портале "Дия".
Также вы получите уведомление о рассмотрении вашего заявления по электронной почте
Для того чтобы получить денежную помощь одинокой матери или отцу, нужны будут следующие документы:
Максимальный размер пособия одиноким родителям в 2024 году составляет:
Для ребенка до 6 лет - 2 563 гривны
От 6 до 18 лет - 3 196 гривен
От 18 до 23 лет при условии обучения в вузе на стационаре - 3 028 гривен
Ранее мы писали о том, кто сможет получить пособие на ребенка в размере до 11 тысяч гривен.
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