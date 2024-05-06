Як отримати виплати на дитину одинокій матері або батьку (інструкція)

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Хто має право на таку допомогу

Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі)

Одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземними органами, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір), або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини

Як подати заяву на отримання допомоги

Офлайн

Для отримання виплат потрібно звернутися до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади з необхідними документами

Онлайн

1. На порталі "Дія" потрібно ввести у пошуку "Допомога на дитину одинокій матері або батьку"

2. Зайти на сторінку послуги та натиснути "Подати заяву" та авторизуватися

3. Обрати підставу для отримання допомоги

4. Вказати дані дитини, на яку бажаєте отримувати допомогу

5. Обрати спосіб отримання допомоги

6. Заповнити дані про членів сім'ї

7. Вказати дані про доходи та майно, яке належить вам та членам вашої сім'ї

8. Підвантажити сканкопії довідки про захворювання дитини (якщо такі є)

9. Перевірити сформовану заяву та декларацію, підписати електронним підписом та надіслати на розгляд в орган соціального захисту населення

Статус розгляду заяви буде відображатися в вашому особистому кабінеті на порталі "Дія".

Також ви отримаєте сповіщення про розгляд вашої заяви на електронну пошту

Які документи потрібні

Для того, щоб отримати грошову допомогу одинокій матері чи батьку, потрібні будуть такі документи:

Заява про призначення

Декларація про доходи та майно

Довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідка про народження, чи документ про народження, виданий органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька

Копія свідоцтва про народження дитини

Копія рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів)

Копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що дитина не отримує пенсію або державну допомогу по втраті годувальника (в разі потреби)

Копія довідки закладу освіти про навчання дитини за денною або дуальною формою (до випуску з освітнього закладу, але не довше, ніж по досягнення дитиною 23 років)

Копія довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, вдома під час літніх канікул або карантину через коронавірус (за необхідності)

Який зараз розмір такої допомоги

Максимальний розмір допомоги одиноким батькам у 2024 році становить:

Для дитини до 6 років - 2 563 гривні

Від 6 до 18 років - 3 196 гривень

Від 18 до 23 років за умови навчання у виші на стаціонарі - 3 028 гривень