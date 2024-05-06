Як отримати виплати на дитину одинокій матері або батьку (інструкція)

Одинокі батьки мають право оформити заяву на грошову допомогу. Звернутися за такою допомогою можна як офлайн, так і за допомогою порталу "Дія".
Хто має право на таку допомогу, який розмір виплат і які документи будуть потрібні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Офлайн
Для отримання виплат потрібно звернутися до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади з необхідними документами
Онлайн
1. На порталі "Дія" потрібно ввести у пошуку "Допомога на дитину одинокій матері або батьку"
2. Зайти на сторінку послуги та натиснути "Подати заяву" та авторизуватися
3. Обрати підставу для отримання допомоги
4. Вказати дані дитини, на яку бажаєте отримувати допомогу
5. Обрати спосіб отримання допомоги
6. Заповнити дані про членів сім'ї
7. Вказати дані про доходи та майно, яке належить вам та членам вашої сім'ї
8. Підвантажити сканкопії довідки про захворювання дитини (якщо такі є)
9. Перевірити сформовану заяву та декларацію, підписати електронним підписом та надіслати на розгляд в орган соціального захисту населення
Статус розгляду заяви буде відображатися в вашому особистому кабінеті на порталі "Дія".
Також ви отримаєте сповіщення про розгляд вашої заяви на електронну пошту
Для того, щоб отримати грошову допомогу одинокій матері чи батьку, потрібні будуть такі документи:
Максимальний розмір допомоги одиноким батькам у 2024 році становить:
Для дитини до 6 років - 2 563 гривні
Від 6 до 18 років - 3 196 гривень
Від 18 до 23 років за умови навчання у виші на стаціонарі - 3 028 гривень
Раніше ми писали про те, хто зможе отримати допомогу на дитину в розмірі до 11 тисяч гривень.
А ще розповідали про те, як батькам отримати грошову виплату замість "пакунку малюка".