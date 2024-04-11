Как получить деньги вместо "пакета малыша": держите инструкцию

В 2024 году размер денежной компенсации за "пакет малыша" вырос и теперь составляет 7689 гривен. Родители имеют право получать не только сам "пакет" с товарами на эту сумму, но и деньги, которые можно использовать на приобретение детских товаров.

Как отказаться от "пакета малыша" и получить вместо него деньги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на постановление правительства №744.

Что должны знать родители

Обратиться за помощью при рождении малыша можно не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. В противном случае оформить ни сам "пакет малыша", ни деньги - будет невозможно.

Иностранцы или лица без гражданства, имеющие право на временное проживание на территории Украины, должны обратиться за такой помощью не позднее чем за три месяца до истечения срока действия вида на жительство.

Когда денежная помощь вместо беби-бокса не выплачивается

Если родители получили одноразовую натуральную помощь в виде "пакета малыша"

Если родители отказались от новорожденного ребенка

Если мать отбывает наказание в местах лишения свободы, а новорожденного ребенка отправляют в дом ребенка при учреждении исполнения наказаний.

Если ребенок умер к дате обращения за назначением денежной компенсации

Как получить деньги вместо "пакета малыша"

1. Родители должны обратиться в отделение ПриватБанка и оформить специальный счет, на который поступит денежная компенсация за беби-бокс. Ни на какие другие счета в банке эти средства не выплатят.

Ранее карту "пакет малыша" можно было открыть только офлайн, а в 2024 году это можно сделать с помощью мобильного приложения или на официальном сайте банка.

2. Далее родителям нужно написать заявление отказа от "пакета малыша" сразу в роддоме или позже - в ближайшем отделении соцзащиты. Затем подать заявление на получение денежной компенсации.

Сейчас это можно сделать онлайн - на государственном портале Дія в разделе "Малыш". Вместе с подачей заявления необходимо предоставить банковские реквизиты счета, на который поступят денежные средства.

При этом родители автоматически соглашаются с тем, что полученные деньги потратят исключительно для приобретения детских товаров.

3. Получить денежные средства.

Какие нужны документы родителям

Заявление

Свидетельство о рождении ребенка

Код налогоплательщика

Справка из родильного, не получавшего сверток малыша

Личный банковский счет со специальным режимом использования

В некоторых случаях может потребоваться: