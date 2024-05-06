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Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу (инструкция)

Понедельник 06 мая 2024 17:43
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Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу (инструкция) Как одинокой матери или отцу получить денежную помощь на ребенка (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Одинокие родители имеют право оформить заявление на пособие. Обратиться за такой помощью можно как оффлайн, так и с помощью портала "Действие".

Кто имеет право на такую помощь, какой размер выплат и какие документы потребуются, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.

Содержание

Кто имеет право на такую помощь

  • Одинокие матери (не состоящие в браке)
  • Одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранными органами, при условии его легализации в установленном законодательством порядке (решении об усыновлении ребенка) отсутствует запись об отце (мать) или запись об отце (мать) проведено в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка

Как подать заявление на получение помощи

Оффлайн

Для получения выплат нужно обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг или уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества с необходимыми документами.

Онлайн

1. На портале "Дия" нужно ввести в поиске "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу"

2. Зайти на страницу услуги и нажать "Подать заявку" и авторизоваться

3. Выбрать основание для получения помощи

4. Указать данные ребенка, на которого хотите получать помощь

5. Выбрать способ получения помощи

6. Заполнить данные о членах семьи

7. Указать данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семьи

8. Подгрузить скан-копии справки о заболеваниях ребенка (если таковые есть)

9. Проверить сложившееся заявление и декларацию, подписать электронной подписью и отправить на рассмотрение в орган социальной защиты населения

Статус рассмотрения заявления будет отображаться в вашем личном кабинете на портале "Дия".

Также вы получите уведомление о рассмотрении вашего заявления по электронной почте

Какие документы нужны

Для того чтобы получить денежную помощь одинокой матери или отцу, нужны будут следующие документы:

  • Заявление о назначении
  • Декларация о доходах и имуществе
  • Справка о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения
  • Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении, или документ о рождении, выданный органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце
  • Копия свидетельства о рождении ребенка
  • Копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей)
  • Копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь по потере кормильца (при необходимости)
  • Копия справки учебного заведения об обучении ребенка по дневной или дуальной форме (до выпуска из образовательного учреждения, но не дольше, чем по достижению ребенком 23 лет)
  • Копия справки, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении за счет государства, дома во время летних каникул или карантина через коронавирус (при необходимости)

Какой сейчас размер такой помощи

Максимальный размер пособия одиноким родителям в 2024 году составляет:

Для ребенка до 6 лет - 2 563 гривны

От 6 до 18 лет - 3 196 гривен

От 18 до 23 лет при условии обучения в вузе на стационаре - 3 028 гривен

Ранее мы писали о том, кто сможет получить пособие на ребенка в размере до 11 тысяч гривен.

А еще рассказывали о том, как родителям получить денежную выплату вместо "упаковки малыша".

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