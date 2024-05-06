Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу (инструкция)

Одинокие родители имеют право оформить заявление на пособие. Обратиться за такой помощью можно как оффлайн, так и с помощью портала "Действие".

Кто имеет право на такую помощь, какой размер выплат и какие документы потребуются, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.

Содержание

Кто имеет право на такую помощь

Одинокие матери (не состоящие в браке)

Одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранными органами, при условии его легализации в установленном законодательством порядке (решении об усыновлении ребенка) отсутствует запись об отце (мать) или запись об отце (мать) проведено в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка

Как подать заявление на получение помощи

Оффлайн

Для получения выплат нужно обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг или уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества с необходимыми документами.

Онлайн

1. На портале "Дия" нужно ввести в поиске "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу"

2. Зайти на страницу услуги и нажать "Подать заявку" и авторизоваться

3. Выбрать основание для получения помощи

4. Указать данные ребенка, на которого хотите получать помощь

5. Выбрать способ получения помощи

6. Заполнить данные о членах семьи

7. Указать данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семьи

8. Подгрузить скан-копии справки о заболеваниях ребенка (если таковые есть)

9. Проверить сложившееся заявление и декларацию, подписать электронной подписью и отправить на рассмотрение в орган социальной защиты населения

Статус рассмотрения заявления будет отображаться в вашем личном кабинете на портале "Дия".

Также вы получите уведомление о рассмотрении вашего заявления по электронной почте

Какие документы нужны

Для того чтобы получить денежную помощь одинокой матери или отцу, нужны будут следующие документы:

Заявление о назначении

Декларация о доходах и имуществе

Справка о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении, или документ о рождении, выданный органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце

Копия свидетельства о рождении ребенка

Копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей)

Копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь по потере кормильца (при необходимости)

Копия справки учебного заведения об обучении ребенка по дневной или дуальной форме (до выпуска из образовательного учреждения, но не дольше, чем по достижению ребенком 23 лет)

Копия справки, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении за счет государства, дома во время летних каникул или карантина через коронавирус (при необходимости)

Какой сейчас размер такой помощи

Максимальный размер пособия одиноким родителям в 2024 году составляет:

Для ребенка до 6 лет - 2 563 гривны

От 6 до 18 лет - 3 196 гривен

От 18 до 23 лет при условии обучения в вузе на стационаре - 3 028 гривен