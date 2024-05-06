Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу (инструкция)
Одинокие родители имеют право оформить заявление на пособие. Обратиться за такой помощью можно как оффлайн, так и с помощью портала "Действие".
Кто имеет право на такую помощь, какой размер выплат и какие документы потребуются, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.
Содержание
- Кто имеет право на такую помощь
- Как подать заявление на получение помощи
- Какие документы нужны
- Какой сейчас размер такой помощи
Кто имеет право на такую помощь
- Одинокие матери (не состоящие в браке)
- Одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранными органами, при условии его легализации в установленном законодательством порядке (решении об усыновлении ребенка) отсутствует запись об отце (мать) или запись об отце (мать) проведено в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка
Как подать заявление на получение помощи
Оффлайн
Для получения выплат нужно обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг или уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества с необходимыми документами.
Онлайн
1. На портале "Дия" нужно ввести в поиске "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу"
2. Зайти на страницу услуги и нажать "Подать заявку" и авторизоваться
3. Выбрать основание для получения помощи
4. Указать данные ребенка, на которого хотите получать помощь
5. Выбрать способ получения помощи
6. Заполнить данные о членах семьи
7. Указать данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семьи
8. Подгрузить скан-копии справки о заболеваниях ребенка (если таковые есть)
9. Проверить сложившееся заявление и декларацию, подписать электронной подписью и отправить на рассмотрение в орган социальной защиты населения
Статус рассмотрения заявления будет отображаться в вашем личном кабинете на портале "Дия".
Также вы получите уведомление о рассмотрении вашего заявления по электронной почте
Какие документы нужны
Для того чтобы получить денежную помощь одинокой матери или отцу, нужны будут следующие документы:
- Заявление о назначении
- Декларация о доходах и имуществе
- Справка о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения
- Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении, или документ о рождении, выданный органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей)
- Копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь по потере кормильца (при необходимости)
- Копия справки учебного заведения об обучении ребенка по дневной или дуальной форме (до выпуска из образовательного учреждения, но не дольше, чем по достижению ребенком 23 лет)
- Копия справки, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении за счет государства, дома во время летних каникул или карантина через коронавирус (при необходимости)
Какой сейчас размер такой помощи
Максимальный размер пособия одиноким родителям в 2024 году составляет:
Для ребенка до 6 лет - 2 563 гривны
От 6 до 18 лет - 3 196 гривен
От 18 до 23 лет при условии обучения в вузе на стационаре - 3 028 гривен
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