В Украине заработала программа восстановления жилья: как и кто может получить деньги

В Украине заработала программа восстановления жилья. Владельцы разрушенных и пострадавших от агрессии РФ домов и квартир смогут получить компенсацию за ремонт. Пока речь идет только о первом этапе, на котором будут компенсировать до 200 тысяч гривен, а дальше программу расширят: воспользоваться ей смогут и полностью оставшиеся без жилья.

Кто может получить выплату, как подать заявку на компенсацию и какие суммы могут возместить – подробнее в материале РБК-Украина.

Как подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье

Украинцы, чье жилье пострадало из-за агрессии РФ и боевых действий, имеют возможность подать заявление в "Дии" и получить средства на ремонт по программе "єВідновлення". Максимальная сумма, о которой идет речь на первом этапе 200 тысяч гривен.

Недавно заработал только первый этап программы: на помощь могут рассчитывать те, чье жилье нуждается в косметическом ремонте – замене окон, дверей, ремонте крыши. Впрочем, это только первый шаг, и дальше планируется расширение программы и выделение средств и на восстановление полностью разрушенного жилья.



"Сейчас приоритетом являются участники боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных, люди с инвалидностью I и II групп и многодетные семьи. Далее масштабируем программу. Чтобы помощь получили люди, дома которых были полностью уничтожены в результате российской агрессии", – отмечает он. министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Компенсацию будут начислять за жилье, поврежденное после 24 февраля 2022 года и находящееся на неоккупированной территории.

Чтобы оставить заявку на получение денег, нужно:

Зайти в "Дии" в услугу "єВідновлення". Там есть две опции: "Сообщить о поврежденном жилье" и "Подать заявление на компенсацию". Для начала нужно оставить данные о своем объекте выбрать тип недвижимости, указать площадь, населенный пункт, описать повреждения, добавить фото разрушений.

Фото: Зафиксировать разрушение жилья и подать заявку на восстановление жилья можно в "Дии" (РБК-Украина)

По состоянию на сегодняшний день украинцы подали уже около 468 тысяч заявок о поврежденном имуществе с помощью сервиса "Восстановление" в приложении "Действие", сообщил глава Минцифры.

По его словам, в настоящее время точные объемы поврежденного имущества в Украине пока неизвестны. Однако уже запущен соответствующий сервис, где владельцы жилья могут зафиксировать повреждение имущества, загрузить фото и подать заявку через "Дию".

Следующий шаг после того, как вы подали сведения о разрушенном жилье – непосредственно подача заявки на денежную компенсацию, также через "Дию".

Подать заявление на выплату можно онлайн, также через приложение "Действие". Перед этим нужно открыть карту в одном из банков, являющихся участниками программы:

"А-Банк";

monobank;

"ПриватБанк";

ПУМБ;

Sense Bank.

Потратить средства можно на безналичную оплату товаров и услуг украинских компаний по восстановлению жилья. Полный список компаний можно просмотреть на сайте "єВідновлення".

Как быстро начислят компенсацию за жилье

В Украине уже сформировано более 500 комиссий, которые сейчас прорабатывают около 10 тысяч заявок на компенсацию за разрушенное жилье. У комиссии по закону есть 30 дней на обработку заявки.

По словам главы Минцифры, комиссии обычно работают достаточно быстро, и после экспертизы и оценки пострадавшего имущества владельцы получают средства в пределах нескольких недель. И этот процесс ускоряется.

"Довольно многое зависит от скорости работы этих комиссий. Комиссия состоит из представителей разных институций. Они приходят на место и работают с планшетами, там электронная система, и они накладывают электронную подпись, несут ответственность за свои выводы", – говорит Михаил Федоров.

Обратите внимание. Иногда бывает так, что поврежденное жилье не находится в реестрах, имеет других владельцев, и перед получением компенсации нужно выполнить определенные действия – у регистратора, нотариуса. Все зависит от конкретной ситуации.

Фото: У комиссии есть 30 дней на рассмотрение заявки (Getty Images)

"Сегодня я общался с мэром, который сказал, что это также упорядочивает информацию о горожанах и недвижимых объектах. Это, по сути, еще и борьба с определенным злоупотреблением, потому что все инструменты электронные, прозрачные", – говорит Федоров.

С надеждой на восстановление. Оккупанты повредили 600 квартир комплекса

Евгения Андреева переехала в Бучу в феврале 2021 года. Они с мужем продали квартиру в Днепре, и денег хватило денег на квартиру в Буче. Взяли кредит в банке на ремонт. Два года квартира была пустая, и пока шел ремонт, семья арендовала квартиру в этом же комплексе этажом повыше. В тот момент комплекс был заселен процентов на 80%.

Когда началось вторжение РФ, Евгении сначала не верилось, что война будет такой кровавой и масштабной.

"В Гостомеле, 3 километра рядом от нас, уже летали самолеты, оттуда шел дым. Мы до последнего колебались, выезжать или нет. Думали что выедем всего на два дня. А потом рядом был прилет в железную дорогу. Решили, что пора уезжать. Мы выехали на запад Украины. Ничего из собой не брали. Забрали только беременную кошку и пару пакетов вещей", – вспоминает женщина первые дни вторжения.

После деоккупации Бучи мужчина первым приехал в начале апреля в город, чтобы увидеть квартиру.

"В квартире был ужас. Все 600 квартир комплекса были вскрыты, на стенах баллончиками написаны нецензурные слова, все было разбросано, всю кладовку расчистили. Все дорогие инструменты, которые муж собирал, не было. Исчезли самокаты. Унитазы были забиты, сгорел диван и многие другие вещи", – добавляет Евгения.

Рядом был прилет, были повреждены практически вся двери окна в доме.

Фото: Так выглядела квартира Евгении и ее мужа после оккупации Бучи россиянами (предоставлены РБК-Украина)

Еще до того, как в Украине начало работать єВідновлення, в "Дии" можно было представить фиксацию поврежденного имущества. Евгения подала данные о квартире в прошлом году, а уже в мае в этом году увидела новости о том, что можно подавать заявку уже на восстановление жилья.

"В "Дии" уже были подтянуты данные про наше имущество, и я подала заявку буквально за две секунды. 10 мая подала, а 6 июня мне позвонили и сказали, что придет комиссия посмотреть жилье и разрушения. Мы жили три месяца без окон: муж заклеил их пленкой. Двери мы поставили сами. Хотели поставить окна. Посчитали, и получилось в то время очень дорого – 130 тысяч гривен. У нас таких средств не было, и потому жили без окон, ждали пока поставят их по программе", – рассказывает она.

Фото: "У нас хранится коробочка с "приветами" от русни. Все эти осколки мы вынимали из стен квартиры", – говорит Евгения (РБК-Украина)

По заключению комиссии, семье на восстановление жилья насчитали 129 тысяч 32 гривны.

Важно. Финансовая помощь доступна, если собственник еще не сделал ремонт за свой счет.

Конечно, мы были приятно удивлены. Нам удалось получить компенсацию, потому что мы так и жили раньше без ремонта. Если бы мы сделали ремонт, такую сумму нам бы не возместили", – обращает внимание женщина.

Евгения признается, что с нынешними ценами на такую сумму ремонт не сделаешь, но в то же время очень рада тому, что возможность такой компенсации в Украине наконец-то заработала.

Могут ли отказать в получении средств и когда именно

В Бучанской громаде собрали комиссию по восстановлению жилья. Она состоит из 14 человек. В состав входят специалисты, обладающие знаниями в области градостроительства и представители общественных организаций.

Они прорабатывают заявки, созваниваются с собственниками жилья, договариваюсь о времени визита. На месте осматривают жилье, замеряют все повреждения, составляют соответствующие акты обследования и чек-листы, которые затем передают комиссии, рассказывает РБК-Украина заместитель городского главы Бучи и глава комиссии по восстановлению жилья Дмитрий Чейчук.

"На большом экране рассматривают и верифицируют все повреждения и пересматривают, действительно ли указанные в актах и чек-листах повреждения соответствуют реальным разрушениям. После этого принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении денег. Но мы утверждаем финансирование большинству. Сейчас из 600 заявлений, которые мы на сегодняшний день обработали, более 480 заявлений – это оказание помощи, а не отказа", – говорит он.

Фото: В Украине уже работает более 500 комиссий, оценивающих разрушение жилья (Getty Images)

По словам главы комиссии, отказы случаются, если семья самостоятельно уже восстановила жилье. Такие правила предусмотрены Постановлением 381 Кабинета Министров, и эта программа не предусматривает компенсацию за самостоятельное восстановление.

"Но если мы приходим и видим, что человек заменил окна, а работы по откосам и другим элементам не выполнены, то средства предоставляются именно на те работы, которые на данный момент проведены не были", – обращает он внимание.

По словам Дмитрия Чейчука, один из проблемных вопросов – то, что чек-лист предусматривает конкретные виды работ по конкретным материалам, а людям нередко нужно восстановить то, что в этот список не входит.

"И здесь возникает вопрос, утверждаем ли мы восстановление именно из тех материалов, которые предусмотрены чек-листом. Например, во многих обращениях пишут, что повреждены натяжные потолки. А они чек-листом не предусмотрены. И возникает дискуссия, что делать: приравнять к гипсокартону, к покраске потолка, или же искать другой выход", – рассказывает глава комиссии.

Он напоминает, что это только первый этап работы программы, и далее, возможно, какие-то моменты в такой масштабной работе будут корректироваться.