Как получить 600 баллов на НМТ: выпускник рассказал о собственной методике

Что известно о Никите Арском

Киевлянин успешно получил образование в специализированной школе I-III степени с углубленным изучением английского и итальянского языков №130 имени Данте Алигьери, а потом - в украинском физико-математическом лицее Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По словам Никиты, его сердце "принадлежит" математике, которой он интересуется с детства и с которой хочет связать свое будущее. За время учебы он успел стать победителем разнообразных математических олимпиад, конкурса-защиты научно-исследовательских работ в Малой академии наук Украины, а также поучаствовать в конкурсе молодых ученых Европейского Союза EUCYS 2022.

Он любит жизненные головоломки, научные задачки и не представляет свою жизнь без решения различных заданий.

В 2023 году на НМТ он получил максимальные 600 баллов за все три предмета - по украинскому языку, математике и английскому языку.

Какую методику использовал Никита

На вопрос о том, как на отлично сдать все предметы НМТ, Никита ответил так:

"Все три предмета я хорошо знал всегда, а непосредственно к тесту готовился на протяжении двух недель".

Самым эффективным способом подготовки он считает прохождение тестов НМТ и ВНО прошлых годов. Но одновременно с этим он советует будущим выпускникам не зубрить правила, к примеру, по украинскому языку, а просто использовать их в повседневной жизни.

Никита уверен, что таким способом их получится не только легче запомнить, но и освоить украинский язык на высоком уровне получится быстрее. А еще он поделился хитрым правилом.

"Если какое-то правило у вас постоянно забывается, попробуйте незадолго до экзамена (например, перед выходом из дома) его прочитать еще раз. На время теста вы точно сможете продержать это правило в голове", - рекомендует выпускник.

Еще он советует на НМТ обязательно дочитывать каждое задание до конца.

"На тестировании следует обязательно читать тексты заданий до конца. Если в тестовом задании вы нашли вариант, который, по вашему мнению, является правильным, прочитайте все остальные тоже, чтобы убедиться, что они точно не подходят", - советует Никита.