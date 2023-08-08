НМТ в 2024 году: формат оценивания знаний выпускников снова изменят

Национальный мультипредметный тест в 2024 году будет проходить в новом формате. На данный момент утвержденной четкой программы оценивания знаний выпускников еще нет, но в Минобразования уже начинают подготовку к следующему году.

Какой формат НМТ планируют сделать в 2024 году, рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью для издания " Факты ".

Появится четвертый предмет

По словам замминистра, в 2024 году изменится структура национального мультипредметного теста и добавиться еще один предмет. А тестирование будет длиться 4 с половиной часа с перерывом.

"В следующем году НМТ мы планируем проводить немного по-другому, то есть 4 предмета, а не 3. Это будет значить 4-часовой тест с перерывом, между вторым и третьим часом, существенным перерывом. Просто 4 часа писать тест - это нереально и нездорово для ребенка", - рассказал Винницкий.

А скоро предметов станет пять

Он добавил, что в соответствии с законодательством, должно быть четыре предмета. А в целом, Министерство образование двигается к практике пяти предметов, которая существует во многих европейских странах, в том числе и в Польше.

Выпускной тест из пяти предметов могут ввести уже в 2025 году (три обязательных и два на выбор).

"В 2025 году, если все будет хорошо, то выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пяти предметным: три обязательных с двумя предметами на выбор. Но не хочу никого пугать: в 2024 году будет четыре предмета, и мы работаем над тем, чтобы объявить, что это будут за предметы и какие будут программы экзаменов уже в сентябре. Потому что мы понимаем, что наши абитуриенты готовятся в течение года, чтобы сдать тест как можно лучше", - заверил Винницкий.