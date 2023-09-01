Бюджета не будет? В Украине меняют правила поступления на некоторые специальности
Некоторые специальности в вузах хотят сделать только платными. То есть возможности изучать их бесплатно не будет.
Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий.
Что хотят изменить
По словам чиновника, в МОН разработали новую концепцию финансирования высшего образования. Согласно ей, некоторые специальности на 100% остаются на финансировании государства, а остальные - переведут на гранты.
Среди специальностей с "бюджетом":
- медицина
- педагогика
- естественные науки и т. п.
Полного перечня пока нет, ведь новую концепцию должны принять депутаты.
В результате в Министерстве предполагают, что количество поступающих, которые получат финансовую поддержку на обучение от государства, увеличится на 30-40%.
Еще одной новацией при поступлении может стать монетизация льгот. Это означает предоставление финансовой помощи льготникам после поступления. Сейчас поступающим с квотами дают гарантию бюджетного места вне зависимости от результатов ВНО/НМТ. Именно эту норму и предлагают изменить.
Если новую концепцию примут, то вступление для студентов со льготами будет проходить по всем общим правилам, но им окажут денежную помощь.
Сколько стоит обучение в Украине.
Для анализа возьмем самые распространенные специальности в самых популярных вузах Украины.
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Цены на филологические специальности варьируются от 39 900 до 52 100 гривен за учебный год. Дешевле всего стоит углубленно изучать украинский язык и литературу. Экономическое направление стоит от 42 000 до 70 000 гривен; маркетинг - 50 000 гривен; право - 62 000 гривен. Компьютерные науки колеблются в пределах 30-40 000 гривен.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Учеба на экономическом факультете будет стоить студенту 30 180 гривен и 34 485, если изучать международную экономику. Компьютерные технологии можно изучать не менее 28 607 гривен в год, а максимальная сумма составляет 46 289 гривен. Цены на филологию варьируются от 36 336 до 42 587 гривен в год. Специальность права является самой дорогой в ЛНУ - 46 289 гривен.
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
В этом вузе цены заметно ниже предыдущих университетов. Так, например, стоимость "контракта" на филологии начинается с 20 740 гривен и повышается до 25 550. Экономические специальности также стоят 25 550 гривен независимо от направления. Кстати, такие же цены и на право, и на маркетинг.
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
В "Могилянке" год обучения на факультете права стоит 85 000 гривен. Минимальная цена на специальности "Информационные технологии" составляет 70 000 гривен, а максимальная - 100 000 в год. Филологические науки стартуют с 47 000 и заканчиваются 63 000 гривен в год.
В "Киево-Могилянской академии" самое дорогое обучение в Киеве (скриншот: Styler)
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
За обучение на филологии придется отдать от 43 900 гривен в год. Экономические специальности и маркетинг стоят 39 900 гривен. Стоимость обучения на юридическом факультете составляет 44 900 гривен за учебный год. А информационные технологии держатся в пределах 39-44 000 гривен.
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