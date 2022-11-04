Как окончательно избавиться от запаха сигарет в машине: советы для курильщиков за рулем

С автомобильным салоном история аналогична. Водителю, а тем более пассажирам неприятно ехать в машине, насквозь пропитанной табаком.

Курение - это привычка, которая медленно убивает не только самого курильщика, но и его окружение. Запах табака часто раздражает людей вокруг, ведь он стойко въедается в одежду, поверхности, а вывести его не так просто.

Так как избавиться от запаха сигарет в салоне автомобиля - читайте в материале Styler.

Что вам пригодится?

Арсенал борьбы с табачным запахом совсем несложный. Это те предметы, которыми вы пользуетесь в быту ежедневно. Среди них:

пищевая сода

моющее средство

губки и тряпки

дезодорант или одеколон

столовый уксус или молотый кофе

Избавляемся от запаха без помощи автосервисов

В первую очередь вам необходимо хорошо очистить салон автомобиля. Выбросьте из пепельницы мусор и помойте его. Именно она является главным очагом запаха, который плавно расходится по салону.

Достаньте все коврики, вытряхните их и помойте, после чего тщательно пропылесосьте всю машину. На полу могут быть частицы пепла или окурки, также выделяющие запах.

Также было бы хорошо снять чехлы с сидений и постирать их с приятным порошком, чтобы перебить запах.

Если же вы не хотите так усложнять себе жизнь, чехлы можно не снимать, а после очищения пылесосом посыпать их сухой содой и оставить примерно на пол часа. Затем уберите опять-таки пылесосом.

Сода - один из самых действенных методов, поскольку она является эффективным адсорбентом, поглощающим неприятные запахи.

Тщательно вымывайте все поверхности (фото: Freepik)

Очищаем все поверхности

Табачный дым может проникать внутрь поверхностей и оседать, а в виде маслянистого осадка. Поэтому без отделки салона вам точно не обойтись.

Для уборки поверхностей используйте не просто воду. Гораздо эффективнее будет смешать ее моющим средством. Вымойте все пластиковые, виниловые и металлические поверхности, а не только окна и панель приборов.

Также замените воздушный фильтр в машине. Наверное, табачный дым пробрался и туда, и будет выходить через фильтр обратно. В таком случае вся работа была проделана зря.

На финал можете распылить в машине какой-нибудь приятный аромат: дезодорант, духи, эфирное масло.

Можно также использовать дополнительные адсорбенты. Просто оставьте на несколько дней в машине открытый молотый кофе, уксус или активированный уголь. Они, так же как и сода, впитают запах сигарет, а не замаскируют его.