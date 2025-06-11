Как организм маскирует настоящую проблему. Вы удивитесь, узнав о неожиданном "тайнике"

Спите по 7-8 часов, но все равно просыпаетесь истощенными, часто болит голова, появляется храп или ночью приходится просыпаться из-за внезапной нехватки воздуха? Обычно во всем обвиняют стресс, перенапряжение или использование смартфона перед сном, но настоящая причина может быть совсем другой - и довольно неожиданной!

Во всем виновата ротовая полость

На самом деле, во всем может быть неочевидный виновник - ваша ротовая полость. А именно:

дыхание ртом является скрытой причиной хронической усталости . На самом деле дышать нужно носом, потому что это обеспечивает правильное увлажнение, фильтрацию и подогрев воздуха. В противном случае кислорода в крови становится меньше, мозг не входит в фазы глубокого сна, тело не восстанавливается, слизистая пересыхает, риск кариеса возрастает;

. На самом деле дышать нужно носом, потому что это обеспечивает правильное увлажнение, фильтрацию и подогрев воздуха. В противном случае кислорода в крови становится меньше, мозг не входит в фазы глубокого сна, тело не восстанавливается, слизистая пересыхает, риск кариеса возрастает; скрежет зубами (бруксизм) является следствием стресса, который проявляется ночью. В свою очередь бруксизм является причиной головных болей, болей в челюсти по утрам, ощущения "тяжелой головы" и постоянной усталости;

является следствием стресса, который проявляется ночью. В свою очередь бруксизм является причиной головных болей, болей в челюсти по утрам, ощущения "тяжелой головы" и постоянной усталости; обструктивное апноэ сна (ОАС), когда человек внезапно перестает дышать на несколько секунд.

Стоматолог - это больше, чем просто лечение кариеса

Современная стоматология выходит далеко за пределы привычных пломб и имплантов. Сегодня стоматолог может повлиять на то, как вы спите. И речь не только о вас - но и о вашем партнере или ребенке.

Чем мы занимаемся:

изготавливаем индивидуальные ночные каппы, которые снижают мышечное напряжение и защищают зубы;

проводим ортодонтическое лечение, которое положительно влияет на дыхание - в частности, расширение верхней челюсти;

корректируем положение языка, мышечный тонус и форму неба;

при необходимости направляем к профильным специалистам: ЛОРу, сомнологу или миофункциональному терапевту.

Помните: сигналы игнорировать не стоит

храп - не шутка;

Скрежет зубами - не пустяк;

усталость после полноценного сна - не просто осеннее настроение.

Это все - симптомы нарушений, которые не решатся сами собой. Не поможет ни мелатонин, ни выходные. Но поможет специалист - если обратиться вовремя.

Начните с простого шага - запишитесь на профилактический осмотр. Для себя. И для своего ребенка. Потому что настоящее качество жизни начинается со здорового сна.