Как организм маскирует настоящую проблему. Вы удивитесь, узнав о неожиданном "тайнике"
Спите по 7-8 часов, но все равно просыпаетесь истощенными, часто болит голова, появляется храп или ночью приходится просыпаться из-за внезапной нехватки воздуха? Обычно во всем обвиняют стресс, перенапряжение или использование смартфона перед сном, но настоящая причина может быть совсем другой - и довольно неожиданной!
Об заявила врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Анастасия Опанасюк, сообщает РБК-Украина (проект Styler).
Во всем виновата ротовая полость
На самом деле, во всем может быть неочевидный виновник - ваша ротовая полость. А именно:
- дыхание ртом является скрытой причиной хронической усталости. На самом деле дышать нужно носом, потому что это обеспечивает правильное увлажнение, фильтрацию и подогрев воздуха. В противном случае кислорода в крови становится меньше, мозг не входит в фазы глубокого сна, тело не восстанавливается, слизистая пересыхает, риск кариеса возрастает;
- скрежет зубами (бруксизм) является следствием стресса, который проявляется ночью. В свою очередь бруксизм является причиной головных болей, болей в челюсти по утрам, ощущения "тяжелой головы" и постоянной усталости;
- обструктивное апноэ сна (ОАС), когда человек внезапно перестает дышать на несколько секунд.
Стоматолог - это больше, чем просто лечение кариеса
Современная стоматология выходит далеко за пределы привычных пломб и имплантов. Сегодня стоматолог может повлиять на то, как вы спите. И речь не только о вас - но и о вашем партнере или ребенке.
Чем мы занимаемся:
- изготавливаем индивидуальные ночные каппы, которые снижают мышечное напряжение и защищают зубы;
- проводим ортодонтическое лечение, которое положительно влияет на дыхание - в частности, расширение верхней челюсти;
- корректируем положение языка, мышечный тонус и форму неба;
- при необходимости направляем к профильным специалистам: ЛОРу, сомнологу или миофункциональному терапевту.
Помните: сигналы игнорировать не стоит
- храп - не шутка;
- Скрежет зубами - не пустяк;
- усталость после полноценного сна - не просто осеннее настроение.
Это все - симптомы нарушений, которые не решатся сами собой. Не поможет ни мелатонин, ни выходные. Но поможет специалист - если обратиться вовремя.
Начните с простого шага - запишитесь на профилактический осмотр. Для себя. И для своего ребенка. Потому что настоящее качество жизни начинается со здорового сна.
Напомним, ранее Анастасия Опанасюк объясняла, какие функции выполняет современная ортодонтия.
Также Анастасия Опанасюк рассказывала, какую угрозу для мозга и сердца может нести воспаление десен.
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