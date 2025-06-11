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Как организм маскирует настоящую проблему. Вы удивитесь, узнав о неожиданном "тайнике"

Украина, Среда 11 июня 2025 15:33
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Как организм маскирует настоящую проблему. Вы удивитесь, узнав о неожиданном "тайнике" Фото: плохой сон и усталость могут быть вызваны проблемами с ротовой полостью (freepik_com)
Автор: Юлия Бойко

Спите по 7-8 часов, но все равно просыпаетесь истощенными, часто болит голова, появляется храп или ночью приходится просыпаться из-за внезапной нехватки воздуха? Обычно во всем обвиняют стресс, перенапряжение или использование смартфона перед сном, но настоящая причина может быть совсем другой - и довольно неожиданной!

Об заявила врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Анастасия Опанасюк, сообщает РБК-Украина (проект Styler).

Во всем виновата ротовая полость

На самом деле, во всем может быть неочевидный виновник - ваша ротовая полость. А именно:

  • дыхание ртом является скрытой причиной хронической усталости. На самом деле дышать нужно носом, потому что это обеспечивает правильное увлажнение, фильтрацию и подогрев воздуха. В противном случае кислорода в крови становится меньше, мозг не входит в фазы глубокого сна, тело не восстанавливается, слизистая пересыхает, риск кариеса возрастает;
  • скрежет зубами (бруксизм) является следствием стресса, который проявляется ночью. В свою очередь бруксизм является причиной головных болей, болей в челюсти по утрам, ощущения "тяжелой головы" и постоянной усталости;
  • обструктивное апноэ сна (ОАС), когда человек внезапно перестает дышать на несколько секунд.

Стоматолог - это больше, чем просто лечение кариеса

Современная стоматология выходит далеко за пределы привычных пломб и имплантов. Сегодня стоматолог может повлиять на то, как вы спите. И речь не только о вас - но и о вашем партнере или ребенке.

Чем мы занимаемся:

  • изготавливаем индивидуальные ночные каппы, которые снижают мышечное напряжение и защищают зубы;
  • проводим ортодонтическое лечение, которое положительно влияет на дыхание - в частности, расширение верхней челюсти;
  • корректируем положение языка, мышечный тонус и форму неба;
  • при необходимости направляем к профильным специалистам: ЛОРу, сомнологу или миофункциональному терапевту.

Помните: сигналы игнорировать не стоит

  • храп - не шутка;
  • Скрежет зубами - не пустяк;
  • усталость после полноценного сна - не просто осеннее настроение.

Это все - симптомы нарушений, которые не решатся сами собой. Не поможет ни мелатонин, ни выходные. Но поможет специалист - если обратиться вовремя.

Начните с простого шага - запишитесь на профилактический осмотр. Для себя. И для своего ребенка. Потому что настоящее качество жизни начинается со здорового сна.

Напомним, ранее Анастасия Опанасюк объясняла, какие функции выполняет современная ортодонтия.

Также Анастасия Опанасюк рассказывала, какую угрозу для мозга и сердца может нести воспаление десен.

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