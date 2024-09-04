Как оформить статус "ребенок войны": регистрация на практический вебинар от Фонда Ахметова

Дети, пережившие военные действия в Украине, имеют право на получение статуса "ребенок войны", что дает право на дополнительную защиту и поддержку от государства. Фонд Рината Ахметова приглашает специалистов социальной сферы, психологов и всех, чей ребенок пострадал в результате военных действий, к практическому вебинару "Диалог на тему": об особенностях оформления статуса "ребенок войны".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.