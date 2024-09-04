Как оформить статус "ребенок войны": регистрация на практический вебинар от Фонда Ахметова
Дети, пережившие военные действия в Украине, имеют право на получение статуса "ребенок войны", что дает право на дополнительную защиту и поддержку от государства. Фонд Рината Ахметова приглашает специалистов социальной сферы, психологов и всех, чей ребенок пострадал в результате военных действий, к практическому вебинару "Диалог на тему": об особенностях оформления статуса "ребенок войны".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
Регистрация - здесь.
Вебинар состоится в четверг, 12 сентября, с 14:00 до 16:00 на платформе Teams. Мероприятие организует программа Фонда "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".
Спикер: Ольга Пашко, руководитель Одесского областного центра социальных служб.
В ходе встречи обсудим следующие вопросы:
- порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;
- право на получение статуса;
- льготы, предусматривающие статус "ребенок войны";
- необходимые документы;
- особенности заполнения акта и заключения оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах;
- признаки психологической травмы у ребенка в результате войны;
- советы по преодолению детской психотравмы, связанной с войной.
Благодаря программе "Сиротству - нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Следите за анонсами дальнейших тренингов и вебинаров программы по ссылке.