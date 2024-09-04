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Как оформить статус "ребенок войны": регистрация на практический вебинар от Фонда Ахметова

Среда 04 сентября 2024 15:34
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Как оформить статус "ребенок войны": регистрация на практический вебинар от Фонда Ахметова Фото: как оформить статус "ребенок войны" (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Дети, пережившие военные действия в Украине, имеют право на получение статуса "ребенок войны", что дает право на дополнительную защиту и поддержку от государства. Фонд Рината Ахметова приглашает специалистов социальной сферы, психологов и всех, чей ребенок пострадал в результате военных действий, к практическому вебинару "Диалог на тему": об особенностях оформления статуса "ребенок войны".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Регистрация - здесь.

Вебинар состоится в четверг, 12 сентября, с 14:00 до 16:00 на платформе Teams. Мероприятие организует программа Фонда "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".

Спикер: Ольга Пашко, руководитель Одесского областного центра социальных служб.

В ходе встречи обсудим следующие вопросы:

  • порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;
  • право на получение статуса;
  • льготы, предусматривающие статус "ребенок войны";
  • необходимые документы;
  • особенности заполнения акта и заключения оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах;
  • признаки психологической травмы у ребенка в результате войны;
  • советы по преодолению детской психотравмы, связанной с войной.

Благодаря программе "Сиротству - нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Следите за анонсами дальнейших тренингов и вебинаров программы по ссылке.

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Дети войны Вторжение России в Украину
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