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Як оформити статус "дитина війни": реєстрація на практичний вебінар від Фонду Ахметова

Середа 04 вересня 2024 15:34
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Як оформити статус "дитина війни": реєстрація на практичний вебінар від Фонду Ахметова Фото: як оформити статус "дитина війни" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Діти, які пережили воєнні дії в Україні, мають право на отримання статусу "дитина війни", що надає право на додатковий захист та підтримку від держави. Фонд Ріната Ахметова запрошує фахівців соціальної сфери, психологів та всіх, чия дитина постраждала внаслідок воєнних дій, до практичного вебінару "Діалог на тему": про особливості оформлення статусу "дитина війни".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Реєстрація - тут.

Вебінар відбудеться у четвер, 12 вересня, з 14:00 до 16:00, на платформі Teams. Захід організовує програма Фонду "Рінат Ахметов ‒ Дітям. Сирітству ‒ ні!".

Спікерка: Ольга Пашко, керівниця Одеського обласного центру соціальних служб.

Під час зустрічі обговоримо такі питання:

  • порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
  • право на отримання статусу;
  • пільги, які передбачає статус "дитина війни";
  • необхідні документи;
  • особливості заповнення акту та висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах;
  • ознаки психологічної травми у дитини внаслідок війни;
  • поради з подолання дитячої психотравми, пов’язаної з війною.

Завдяки програмі "Сирітству - ні" вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини. Слідкуйте за анонсами подальших тренінгів та вебінарів програми за посиланням.

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