Як оформити статус "дитина війни": реєстрація на практичний вебінар від Фонду Ахметова

Діти, які пережили воєнні дії в Україні, мають право на отримання статусу "дитина війни", що надає право на додатковий захист та підтримку від держави. Фонд Ріната Ахметова запрошує фахівців соціальної сфери, психологів та всіх, чия дитина постраждала внаслідок воєнних дій, до практичного вебінару "Діалог на тему": про особливості оформлення статусу "дитина війни".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.