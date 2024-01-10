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ПФУ назвал регионы Украины с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

Украина, Среда 10 января 2024 11:29
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ПФУ назвал регионы Украины с самыми высокими и самыми низкими пенсиями Фото: в Киеве пенсии на 35% выше, чем в среднем по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На 1 января 2024 года в Украине насчитывается 10,5 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 385 гривен. Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 249 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Далее следуют Ровенская (6 790 гривен), Донецкая (6 622 гривны), Луганская (6 334 гривны) и Житомирская (5 924 гривны) области.

ПФУ назвал регионы Украины с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 070 гривен), Черновицкой (4 256 гривен) и Закарпатской (4 262 гривны) областях.

ПФУ назвал регионы Украины с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

Пенсии в 2023 году

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.

Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, которая прошла с 1 марта.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,15 млн украинцев.

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