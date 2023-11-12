В Украине запустили бесплатное обучение для военных и людей с инвалидностью
Участники боевых действий и украинцы, получившие инвалидность из-за войны, могут бесплатно учиться в Украине. Правительство запустило экспериментальный проект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Теперь ветераны войны и лица с инвалидностью могут получить бесплатное профессиональное обучение. Речь идет о подготовке, переподготовке или повышении квалификации в Центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости.
Сейчас в Украине есть 8 центров в таких областях:
- Днепропетровской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Одесской;
- Львовской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Ивано-Франковский.
Обучение проводится по 95 рабочим профессиям и 365 образовательным программам повышения квалификации и длится до шести месяцев. Учиться можно на дневной или вечерней форме, а также дистанционно.
Заявку на обучение можно подать онлайн. Согласовать обучение должны не позднее пятого рабочего дня со дня подачи документов.
Участники боевых действий и сопровождающие, если обучение проходит человек с первой группой инвалидности, обеспечивают жильем и компенсируют проезд. После окончания выдается документ государственного образца.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения объясняло, как оформить инвалидность во время войны.
Также добавим, что в Украине намерены упростить процедуру получения статуса участника боевых действий. Рада в первом чтении поддержал законопроекты, согласно которым УБД военным будут предоставляться автоматически.
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