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Хлопоты ради счастья. Как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно

Суббота 18 ноября 2023 11:00
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Хлопоты ради счастья. Как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно Каждый ребенок нуждается в семье (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Полномасштабное вторжение РФ унесло сотни детских жизней. Еще больше детей и подростков остались без семей и элементарной, однако столь необходимой родительской заботы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство социальной политики, Opendatabot, Национальная социальная сервисная служба Украины, "Дія", постановление Кабинета министров №866 от 24 сентября 2008 года "Вопросы деятельности органов опеки и попечительства, связанной с защитой прав ребенка".

Сколько семей готовы к усыновлению

Усыновление спасает от одиночества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. При этом ребенок теряет какие-либо связи со своей биологической семьей и получает новую - усыновителей.

В начале большой войны процесс усыновления в Украине был приостановлен, однако впоследствии процедура снова стала доступна для всех желающих (и даже получила некоторые упрощения).

В настоящее время численность кандидатов в усыновители в Украине существенно растет. На конец ІІ квартала 2023 года на соответствующем учете состояло 1 656 семей, что более чем в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года. Тогда таких семей насчитывалось 1 017.

В 2020 и 2021 годах кандидатами были 1 100 и 1 095 семей соответственно.

Кроме усыновления, согласно данным Национальной социальной сервисной службы, за 2022 год в Украине было взято под опеку 6,5 тыс. детей, а за I квартал 2023 года - 1,7 тыс. детей.

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Жить в полноценной семье - настоящее счастье (иллюстративное фото: Рixabay)

Что изменилось во время войны

Одно из основных изменений в процессе усыновления во время войны - диджитализация.

Введение современных технологий позволило кандидатам в усыновители действовать онлайн во время:

  • подачи запроса на консультацию по усыновлению (и ее получении)
  • подачи заявки на учет кандидатов в усыновители
  • поиска актуальной информации о ребенке (состоянии его здоровья, изменениях во внешности и т.п.) в Едином электронном банке данных

Итак, даже на фоне полномасштабного вторжения РФ усыновление доступно:

  • в тех регионах, где нет военных действий
  • там, где работают государственные органы власти Украины
  • в отношении детей, обстоятельства жизни родителей и других родственников которых дают возможность установить (подтвердить), что ребенок действительно остался один

Ознакомиться с информацией о детях, которые могут быть усыновлены, можно на официальном сайте Министерства социальной политики Украины - на отдельной странице, посвященной этому проекту.

Семья, Семейные Фотографии, Ноги, Дети

Каждый ребенок - индивидуальность (иллюстративное фото: Рixabay)

Кто имеет право усыновить ребенка

Согласно действующему законодательству, усыновить ребенка имеют право граждане Украины:

  • состоящие на учете кандидатов в усыновители
  • проживающие на подконтрольной Украине территории (внутриперемещенные лица - также)

При этом усыновитель должен быть дееспособным лицом в возрасте от 21 года (если усыновитель является родственником ребенка - возможны исключения).

Кроме того, усыновителем может быть лицо старше ребенка не менее чем на 15 лет (при усыновлении совершеннолетнего лица разница в возрасте должна быть не менее 18 лет).

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право на усыновление имеет:

  • гражданин Украины, в семье которого воспитывается ребенок
  • гражданин Украины, который является мужем матери или женой отца усыновляемого ребенка
  • гражданин Украины, усыновляющий нескольких детей, являющихся братьями или сестрами
  • гражданин Украины, являющийся родственником ребенка
  • пара супругов (граждан Украины)

О других важных нюансах процедуры усыновления детей можно узнать на сайте Минсоцполитики.

Хлопоты ради счастья. Как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно

Скриншот

Процедура и необходимые документы

Для того чтобы стать на учет кандидатов в усыновители необходимо:

  • обратиться в службу по делам детей по месту жительства (или зарегистрироваться через "Дію")
  • пройти курс подготовки по воспитанию детей

Чтобы получить услугу онлайн, нужно:

  • зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи
  • заполнить данные о браке, муже/жене, фактическом адресе проживания
  • предоставить данные о детях, которых вы хотите усыновить
  • подождать около 15 мин проверки данных в реестрах и продолжить заполнение онлайн-формы (сведения из реестров "подтянутся" автоматически)
  • добавить к заявлению фото/сканкопии недостающих документов (при необходимости)
  • подписать заявление электронной подписью и отправить

Отметим, что супруги, которые вдвоем желают усыновить ребенка, подают совместное заявление - подписанное обоими.

Если вы хотите усыновить ребенка единолично, но состоите в браке, - на ваше заявление налагается электронная подпись второго супруга (для этого необходима его/ее регистрация в "Дії").

Хлопоты ради счастья. Как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужноСкриншот

В случае, если вы не можете подать заявление онлайн, нужно обратиться в службу по делам детей по месту жительства и написать заявление (о взятии на учет кандидатов в усыновители) в присутствии его работника.

От супругов, которые вдвоем хотят усыновить ребенка, подается совместное заявление, подписанное обоими.

Если один из супругов не может явиться в службу по делам детей для написания заявления, его заявление (заверенное нотариально), может подать муж/жена.

К заявлению нужно добавить следующие документы:

  • копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
  • копию карты налогоплательщика или информацию об отказе от такой карты
  • копию документа, где указан уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре
  • справку о заработной плате за последние шесть месяцев (либо сведения о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов, либо справку о поданной декларации об имущественном положении и доходах за предыдущий календарный год)
  • копию свидетельства о браке или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о браке
  • заключение о состоянии здоровья (составленное по специальной форме согласно приложению 5 к Порядку производства органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка)
  • справку о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя (выданную территориальным центром по предоставлению сервисных услуг МВД по месту жительства)
  • документ, подтверждающий право собственности или пользование жилым помещением
  • заверенное нотариусом письменное согласие второго супруга на усыновление ребенка (в случае усыновления одним из супругов)

При этом если будущий усыновитель состоит в браке, заключение о состоянии здоровья и справка о наличии/отсутствии судимости подаются каждым из супругов.

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Ответственность за ребенка несет каждый родитель (иллюстративное фото: Рixabay)

Находят ли юные украинцы новые дома

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было усыновлено почти 1,2 тыс. детей. Хотя количество усыновлений в этом году выросло на 14%, их все еще меньше, чем до февраля 2022 года.

В период с января по август 2023 года в Украине было усыновлено 546 детей, тогда как в целом с 2020 года новые семьи нашли почти 3,9 тыс. юных украинцев.

При этом общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Украине составило 66,5 тыс., из которых дети-сироты - 22,3 тыс.

Хлопоты ради счастья. Как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужноВ 2022 году произошел значительный спад количества усыновлений (инфографика: Opendatabot)

В текущем году первое место по количеству усыновленных детей (48 человек или 9%) заняла Житомирская область. На этой позиции она сменила безоговорочного лидера трех последних лет - Одесскую область.

Второе место уже третий год подряд занимает Днепропетровская область (44 ребенка или 8%). На третьем месте - Киев, где было усыновлено 40 детей (7%). Такая позиция для столицы - самая высокая за последние три года.

Хлопоты ради счастья. Как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно

Взять в семью "чужого" ребенка могут не все (инфографика: Opendatabot)

Напомним, несколько ранее в Минреинтеграции рассказали, кто может получить помощь при усыновлении ребенка.

Читайте также, сколько украинских детей усыновили россияне за время войны.

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