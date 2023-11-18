Хлопоты ради счастья. Как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно

Полномасштабное вторжение РФ унесло сотни детских жизней . Еще больше детей и подростков остались без семей и элементарной, однако столь необходимой родительской заботы.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство социальной политики, Opendatabot, Национальная социальная сервисная служба Украины, "Дія", постановление Кабинета министров №866 от 24 сентября 2008 года "Вопросы деятельности органов опеки и попечительства, связанной с защитой прав ребенка".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно.

Сколько семей готовы к усыновлению

Усыновление спасает от одиночества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. При этом ребенок теряет какие-либо связи со своей биологической семьей и получает новую - усыновителей.

В начале большой войны процесс усыновления в Украине был приостановлен, однако впоследствии процедура снова стала доступна для всех желающих (и даже получила некоторые упрощения).

В настоящее время численность кандидатов в усыновители в Украине существенно растет. На конец ІІ квартала 2023 года на соответствующем учете состояло 1 656 семей, что более чем в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года. Тогда таких семей насчитывалось 1 017.

В 2020 и 2021 годах кандидатами были 1 100 и 1 095 семей соответственно.

Кроме усыновления, согласно данным Национальной социальной сервисной службы, за 2022 год в Украине было взято под опеку 6,5 тыс. детей, а за I квартал 2023 года - 1,7 тыс. детей.

Жить в полноценной семье - настоящее счастье (иллюстративное фото: Рixabay)

Что изменилось во время войны

Одно из основных изменений в процессе усыновления во время войны - диджитализация.

Введение современных технологий позволило кандидатам в усыновители действовать онлайн во время:

подачи запроса на консультацию по усыновлению (и ее получении)

подачи заявки на учет кандидатов в усыновители

поиска актуальной информации о ребенке (состоянии его здоровья, изменениях во внешности и т.п.) в Едином электронном банке данных

Итак, даже на фоне полномасштабного вторжения РФ усыновление доступно:

в тех регионах, где нет военных действий

там, где работают государственные органы власти Украины

в отношении детей, обстоятельства жизни родителей и других родственников которых дают возможность установить (подтвердить), что ребенок действительно остался один

Ознакомиться с информацией о детях, которые могут быть усыновлены, можно на официальном сайте Министерства социальной политики Украины - на отдельной странице, посвященной этому проекту.

Каждый ребенок - индивидуальность (иллюстративное фото: Рixabay)

Кто имеет право усыновить ребенка

Согласно действующему законодательству, усыновить ребенка имеют право граждане Украины:

состоящие на учете кандидатов в усыновители

проживающие на подконтрольной Украине территории (внутриперемещенные лица - также)

При этом усыновитель должен быть дееспособным лицом в возрасте от 21 года (если усыновитель является родственником ребенка - возможны исключения).

Кроме того, усыновителем может быть лицо старше ребенка не менее чем на 15 лет (при усыновлении совершеннолетнего лица разница в возрасте должна быть не менее 18 лет).

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право на усыновление имеет:

гражданин Украины, в семье которого воспитывается ребенок

гражданин Украины, который является мужем матери или женой отца усыновляемого ребенка

гражданин Украины, усыновляющий нескольких детей, являющихся братьями или сестрами

гражданин Украины, являющийся родственником ребенка

пара супругов (граждан Украины)

О других важных нюансах процедуры усыновления детей можно узнать на сайте Минсоцполитики.

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Процедура и необходимые документы

Для того чтобы стать на учет кандидатов в усыновители необходимо:

обратиться в службу по делам детей по месту жительства (или зарегистрироваться через "Дію")

пройти курс подготовки по воспитанию детей

Чтобы получить услугу онлайн, нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи

заполнить данные о браке, муже/жене, фактическом адресе проживания

предоставить данные о детях, которых вы хотите усыновить

подождать около 15 мин проверки данных в реестрах и продолжить заполнение онлайн-формы (сведения из реестров "подтянутся" автоматически)

добавить к заявлению фото/сканкопии недостающих документов (при необходимости)

подписать заявление электронной подписью и отправить

Отметим, что супруги, которые вдвоем желают усыновить ребенка, подают совместное заявление - подписанное обоими.

Если вы хотите усыновить ребенка единолично, но состоите в браке, - на ваше заявление налагается электронная подпись второго супруга (для этого необходима его/ее регистрация в "Дії").

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В случае, если вы не можете подать заявление онлайн, нужно обратиться в службу по делам детей по месту жительства и написать заявление (о взятии на учет кандидатов в усыновители) в присутствии его работника.

От супругов, которые вдвоем хотят усыновить ребенка, подается совместное заявление, подписанное обоими.

Если один из супругов не может явиться в службу по делам детей для написания заявления, его заявление (заверенное нотариально), может подать муж/жена.

К заявлению нужно добавить следующие документы:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

копию карты налогоплательщика или информацию об отказе от такой карты

копию документа, где указан уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре

справку о заработной плате за последние шесть месяцев (либо сведения о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов, либо справку о поданной декларации об имущественном положении и доходах за предыдущий календарный год)

копию свидетельства о браке или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о браке

заключение о состоянии здоровья (составленное по специальной форме согласно приложению 5 к Порядку производства органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка)

справку о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя (выданную территориальным центром по предоставлению сервисных услуг МВД по месту жительства)

документ, подтверждающий право собственности или пользование жилым помещением

заверенное нотариусом письменное согласие второго супруга на усыновление ребенка (в случае усыновления одним из супругов)

При этом если будущий усыновитель состоит в браке, заключение о состоянии здоровья и справка о наличии/отсутствии судимости подаются каждым из супругов.

Ответственность за ребенка несет каждый родитель (иллюстративное фото: Рixabay)

Находят ли юные украинцы новые дома

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было усыновлено почти 1,2 тыс. детей. Хотя количество усыновлений в этом году выросло на 14%, их все еще меньше, чем до февраля 2022 года.

В период с января по август 2023 года в Украине было усыновлено 546 детей, тогда как в целом с 2020 года новые семьи нашли почти 3,9 тыс. юных украинцев.

При этом общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Украине составило 66,5 тыс., из которых дети-сироты - 22,3 тыс.

В 2022 году произошел значительный спад количества усыновлений (инфографика: Opendatabot)

В текущем году первое место по количеству усыновленных детей (48 человек или 9%) заняла Житомирская область. На этой позиции она сменила безоговорочного лидера трех последних лет - Одесскую область.

Второе место уже третий год подряд занимает Днепропетровская область (44 ребенка или 8%). На третьем месте - Киев, где было усыновлено 40 детей (7%). Такая позиция для столицы - самая высокая за последние три года.

Взять в семью "чужого" ребенка могут не все (инфографика: Opendatabot)