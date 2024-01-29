Адвокат рассказал, как не потерять родительские деньги при разводе: надежный способ

Иногда так случается, что супружеская пара разводится спустя некоторое время после свадьбы. Каждая вещь, приобретенная за время брака, является объектом совместной собственности супругов. Поэтому при разводе имущество будет разделено.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина .

Как не потерять родительские деньги

Обычно родители хотят помочь молодоженам. Однако когда одна из супругов берет кредит, например, на приобретение авто, то родители хотят им помочь. А именно, дают им собственные средства.

Однако когда молодожены разводятся, то в суде имущество делят поровну между супругами.

Адвокат говорит, что можно доказать, что родители дарили деньги не обоим молодоженам в общую собственность, а только одному. Необходим факт передачи денег оформлять документально на конкретное лицо.

Заключив договор дарения или позики, то в результаев приобретенное в кредит имущество не будет делиться пополам.

Совет адвоката: "все передачи средств между родственниками всегда оформляйте документально". Это поможет избежать проблем в будущем.

Какое имущество относит к категории общего

Согласно статье 69 Семейного кодекса Украины разделению подлежит имущество, которым оба супруга владеют на праве совместной собственности.

К имуществу, на которое распространяется право общей совместной собственности, принадлежит движимые, недвижимые, интеллектуальные ценности, приобретенные во время брака.

Также к общему имуществу относятся доходы каждого из супругов, такие как:

заработная плата

пенсионные выплаты

проценты по депозитам

стипендии

Объектами общей собственности считаются предметы профессиональной деятельности. К примеру, музыкальные инструменты.

К частной собственности, не подлежащей распределению общего имущества, относятся ценности: