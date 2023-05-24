Как выбрать лучший лагерь для вашего ребенка: 10 обязательных критериев

Совсем скоро у школьников и дошкольников завершится учебный год, и они пойдут на долгожданные каникулы. Поскольку не все родители могут сидеть с ребенком дома, летние лагеря становятся настоящим помощником. Однако для начала родителям необходимо выбрать хорошее заведение для своих малышей.
Каким требованиям должны отвечать летние детские лагеря, рассказали на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области.
Требования к летним детским лагерям
Для того чтобы дети получили качественный отдых и оздоровление, прежде всего нужно обеспечить стабильную санитарную и эпидемическую ситуацию, предотвратить возникновение массовых пищевых отравлений, инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Поэтому главными критериями выбора летнего лагеря являются:
обеспечение надлежащими условиями для безопасного и эффективного пребывания, питания, медицинского обслуживания детей
обеспечение проведения лабораторного контроля питьевой воды, используемой в заведении
проведение генеральной уборки всех помещений, выделенных для лагеря
обеспечение пищеблока технологическим, холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной и столовой посудой, моющими и дезинфицирующими средствами
обеспечение прохождения персоналом медицинских обследований, с обязательной отметкой результатов в личных медицинских книжках
ведение необходимой документации согласно требованиям
осуществление бракеража сырой продукции и готовых блюд с ведением необходимых журналов
представление перспективного меню в районные управления Госпродпотребслужбы для их согласования
заключение договора на проведение дератизации, дезинфекции, вывоз твердых и бытовых отходов
обеспечение лагеря медперсоналом и медикаментами в достаточном количестве
Советуем родителям обращать внимание на эти моменты, чтобы быть уверенными, что ваш ребенок в хороших руках.