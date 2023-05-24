Как выбрать лучший лагерь для вашего ребенка: 10 обязательных критериев

Совсем скоро у школьников и дошкольников завершится учебный год, и они пойдут на долгожданные каникулы. Поскольку не все родители могут сидеть с ребенком дома, летние лагеря становятся настоящим помощником. Однако для начала родителям необходимо выбрать хорошее заведение для своих малышей.

Требования к летним детским лагерям

Для того чтобы дети получили качественный отдых и оздоровление, прежде всего нужно обеспечить стабильную санитарную и эпидемическую ситуацию, предотвратить возникновение массовых пищевых отравлений, инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Поэтому главными критериями выбора летнего лагеря являются:

обеспечение надлежащими условиями для безопасного и эффективного пребывания, питания, медицинского обслуживания детей

обеспечение проведения лабораторного контроля питьевой воды, используемой в заведении

проведение генеральной уборки всех помещений, выделенных для лагеря

обеспечение пищеблока технологическим, холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной и столовой посудой, моющими и дезинфицирующими средствами

обеспечение прохождения персоналом медицинских обследований, с обязательной отметкой результатов в личных медицинских книжках

ведение необходимой документации согласно требованиям

осуществление бракеража сырой продукции и готовых блюд с ведением необходимых журналов

представление перспективного меню в районные управления Госпродпотребслужбы для их согласования

заключение договора на проведение дератизации, дезинфекции, вывоз твердых и бытовых отходов

обеспечение лагеря медперсоналом и медикаментами в достаточном количестве

Советуем родителям обращать внимание на эти моменты, чтобы быть уверенными, что ваш ребенок в хороших руках.