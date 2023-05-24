Як обрати найкращий табір для вашої дитини: 10 обов'язкових критеріїв

Вимоги до літніх дитячих таборів

Для того, щоб діти отримали якісний відпочинок та оздоровлення, насамперед потрібно забезпечити стабільну санітарну та епідемічну ситуацію, запобігти виникненню масових харчових отруєнь, інфекційних та неінфекційних захворювань.

Тому головними критеріями вибору літнього табору є:

забезпечення належними умовами для безпечного та ефективного перебування, харчування, медичного обслуговування дітей

забезпечення проведення лабораторного контролю питної води, яка використовується в закладі

проведення генеральне прибирання всіх приміщень, виділених для табору

забезпечення харчоблока технологічним, холодильним обладнанням, виробничим інвентарем, кухонним і столовим посудом, мийними та дезінфекційними засобами

забезпечення проходження персоналом медичних обстежень, з обов'язковою відміткою результатів в особових медичних книжках

ведення необхідної документації згідно з вимогами

здійснення бракеражу сирої продукції та готових страв з веденням необхідних журналів

представлення перспективного меню в районні управління Держпродспоживслужби для їх погодження

укладення договору на проведення дератизації, дезінфекції, вивіз твердих та побутових відходів

забезпечення табору медперсоналом і медикаментами в достатній кількості

Радимо батькам звертати увагу на ці моменти, щоб бути впевненими, що ваша дитина в хороших руках.