Стало известно, когда будет последний звонок в Украине

В Министерстве образования и науки определились с датой последнего звонка в школах и выпускных. Также появились рекомендации, как провести эти мероприятия в условиях войны.

Когда будет последний звонок в школах

Последний звонок в школах Украины рекомендуется провести 16 июня. Однако каждое учебное заведение имеет право выбрать свою собственную дату. Формат праздника могут устанавливать не только в школах, но и военные администрации - в зависимости от ситуации в регионе.

Если во время мероприятия будет объявлена воздушная тревога, то всем участникам необходимо будет немедленно спуститься в укрытия. Это правило касается также и проведения выпускных.

"По усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации по безопасности внутри страны научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022-2023 учебного года", - пояснил Витренко.

А что с выпускными?

Документы об образовании выпускникам департамент образования рекомендует вручать 21-23 июня.

Кроме того, праздник последнего звонка могут устроить онлайн. Это касается тех школ, где нет укрытия или они расположены в потенциально опасном регионе.

Выпускных не будет на территориях, где обучение детей проходило в онлайн-режиме. Как подчеркивает заместитель министра, это важно для безопасности детей, родителей и учителей.

Стоит напомнить, что согласно постановлению правительства №711 от 24 июня 2022 года, во время действия военного положения, учебный год длится с 1 сентября 2022 года до 30 июня 2023 года.

Традиции последнего звонка в Украине

История последнего звонка уходит в далекие времена. Первые упоминания об этом празднике в Украине появились еще в XIX веке. Тогда последний звонок был символом конца учебного года и знаком для учащихся, что наступает летний период отдыха. Но без торжественных событий.

Впоследствии, с начала ХХ века, традиция празднования последнего звонка начала приобретать большую значимость. В школах стали проводить торжественные линейки, во время которых вручались аттестаты, награждались лучшие ученики и выступали талантливые юноши и девушки. Это стало прекрасной возможностью для учащихся продемонстрировать свои достижения, показать таланты и признание от друзей и педагогов.

С 1991 года последний звонок в Украине – это праздник, который создает особую атмосферу единства и радости, сопровождается торжественными событиями и традициями. Обычно учащиеся украшают школу цветами, выступают с хореографическими номерами и песнями.

Этот праздник объединяет всех участников учебного процесса – учащихся, учителей, родителей и администрацию школы. Все они собираются вместе, чтобы подытожить год, отметить достижения и пожелать успехов в дальнейшем обучении.