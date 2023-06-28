Как выбрать качественное и действительно полезное оливковое масло: эффективные советы

Всем известно, что оливковое масло полезно для здоровья. Однако этот продукт очень часто подделывают. Тем не менее есть важные нюансы, которые нужно знать при выборе масла.
О том, как выбрать оливковое масло, рассказала нутрициолог Диана Притула в своем Instagram.
Оливковое масло должно быть только Extra Virgin. Это означает, что товар высшего качества нефильтрован, сделан исключительно из натурального сырья и получен при первом холодном отжиме плодов.
Другие виды менее богаты полезностью и могут содержать вредные вещества. Лучшие производители такого масла, которые выращивают оливки не интенсивными способами, это Италия, Испания, Турция и Греция.
Лучшим маслом по вкусовым качествам считается Тосканское масло, изготовленное в Италии. Самым качественным - масло из Греции.
Высший пилотаж - если найдете масло, на котором будет указан год отжима - не дата производства или момент разлива, а именно год отжима. Чем свежее масло, тем больше полезных веществ в нем осталось.
Такое масло следует покупать только в стеклянных темных бутылках, чтобы не допускать окисления. Что касается больших жестяных бутилов - это, конечно, лучше, чем светлая пластиковая бутылка и экономнее. Однако металлы тоже обладают способностью окисляться, поэтому все же стекло в приоритете.
Лучший способ отличить хорошее масло от подделки - это дегустация. Попробуйте его на вкус, если масло хорошее, то вы должны почувствовать травянистый, даже дымчатый аромат, перечные, свежие, фруктовые ноты. Хорошее масло иногда даже заставит вас закашляться.
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