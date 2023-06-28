Как выбрать качественное и действительно полезное оливковое масло: эффективные советы

Вид масла

Оливковое масло должно быть только Extra Virgin. Это означает, что товар высшего качества нефильтрован, сделан исключительно из натурального сырья и получен при первом холодном отжиме плодов.

Другие виды менее богаты полезностью и могут содержать вредные вещества. Лучшие производители такого масла, которые выращивают оливки не интенсивными способами, это Италия, Испания, Турция и Греция.

Лучшим маслом по вкусовым качествам считается Тосканское масло, изготовленное в Италии. Самым качественным - масло из Греции.

Год отжима

Высший пилотаж - если найдете масло, на котором будет указан год отжима - не дата производства или момент разлива, а именно год отжима. Чем свежее масло, тем больше полезных веществ в нем осталось.

Упаковка

Такое масло следует покупать только в стеклянных темных бутылках, чтобы не допускать окисления. Что касается больших жестяных бутилов - это, конечно, лучше, чем светлая пластиковая бутылка и экономнее. Однако металлы тоже обладают способностью окисляться, поэтому все же стекло в приоритете.

Дегустация

Лучший способ отличить хорошее масло от подделки - это дегустация. Попробуйте его на вкус, если масло хорошее, то вы должны почувствовать травянистый, даже дымчатый аромат, перечные, свежие, фруктовые ноты. Хорошее масло иногда даже заставит вас закашляться.