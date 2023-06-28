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Как выбрать качественное и действительно полезное оливковое масло: эффективные советы

Как выбрать оливковое масло (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Всем известно, что оливковое масло полезно для здоровья. Однако этот продукт очень часто подделывают. Тем не менее есть важные нюансы, которые нужно знать при выборе масла.

О том, как выбрать оливковое масло, рассказала нутрициолог Диана Притула в своем Instagram.

Вид масла

Оливковое масло должно быть только Extra Virgin. Это означает, что товар высшего качества нефильтрован, сделан исключительно из натурального сырья и получен при первом холодном отжиме плодов.

Другие виды менее богаты полезностью и могут содержать вредные вещества. Лучшие производители такого масла, которые выращивают оливки не интенсивными способами, это Италия, Испания, Турция и Греция.

Лучшим маслом по вкусовым качествам считается Тосканское масло, изготовленное в Италии. Самым качественным - масло из Греции.

Год отжима

Высший пилотаж - если найдете масло, на котором будет указан год отжима - не дата производства или момент разлива, а именно год отжима. Чем свежее масло, тем больше полезных веществ в нем осталось.

Упаковка

Такое масло следует покупать только в стеклянных темных бутылках, чтобы не допускать окисления. Что касается больших жестяных бутилов - это, конечно, лучше, чем светлая пластиковая бутылка и экономнее. Однако металлы тоже обладают способностью окисляться, поэтому все же стекло в приоритете.

Дегустация

Лучший способ отличить хорошее масло от подделки - это дегустация. Попробуйте его на вкус, если масло хорошее, то вы должны почувствовать травянистый, даже дымчатый аромат, перечные, свежие, фруктовые ноты. Хорошее масло иногда даже заставит вас закашляться.

Раньше мы писали о том, как выбрать качественное и безопасное молоко , не отходя от витрины.

Также читайте, в каком мясе больше всего токсинов.

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