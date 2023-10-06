Какую сумму безопасно держать в банке, потому что ее гарантированно вернут

Некоторые украинцы, чтобы обеспечить себе будущее, кладут деньги в банк. Но многие вкладчики опасаются, смогут ли они без проблем вернуть свои деньги после войны.

О том, какую сумму безопасно класть в банки и как увеличить выгоду от депозитов, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу финансиста Наталии Рудевич в Instagram .

Какую сумму безопасно держать в банке

"До конца действия военного положения и три месяца после государство гарантирует 100% возврат всех вкладов во всех банках. Обратите внимание, что деньги ФЛП гарантируются, а вот юридических лиц - нет. Это касается как депозитов, так и просто денег на счетах", - объясняет эксперт.

Если у вас деньги в валюте, то возмещение будет в гривне по официальному курсу НБУ.

"Через три месяца после окончания военного положения гарантироваться будут 600 тысяч на одного человека в одном банке. При наличии депозита в Монобанке и УниверсалБанке, это будет считаться, как один банк, потому что Монобанк не является самостоятельным банком. Это диджитал продукт УниверсалБанка", - добавила Рудевич.

Она подчеркнула, что тоже касается IziБанка и СпортБанка, работающих через ТаскомБанк.

"Суммы выше не гарантируются и будут возмещаться за счет продажи имущества, но его может не хватить. В любом случае не стоит держать всю сумму в одном банке, разбивайте между несколькими. Это существенно снизит риски", - говорит финансист.

Как получить максимальную выгоду из депозита

Рудевич также объяснила, как получить больше выгоды по годовому депозиту.

"Проценты годового депозита выше, чем на 1-3 месяца. В то же время хочется получить больше и при этом иметь доступ к деньгам и не ждать год. Что же тогда делать? Следует инвестировать "лестницей", - говорит эксперт.

К примеру, если вы хотите положить на депозит 1000 долларов, то разбейте их на 4 части. И каждую из этих частей положите на депозит на срок 3, 6, 9 и 12 месяцев.

"После 3 месяцев продолжите первый вклад на год. Через три месяца - еще один вклад на год, а дальше - аналогично. Через 9 месяцев у вас будет 4 депозита с высокой ставкой, как у годового депозита. При этом каждые 3 месяца частичка этих денег (1/4) будет возвращаться вам на счет", - объясняет Рудевич.

Если у вас что-нибудь случится, то вы сможете снять эти деньги и решить проблему.

"Так вы сочетаете и ликвидность - способность быстро получить деньги, и доходность. Доход будет высоким - как за годовой депозит", - подчеркнула финансист.

Также она отметила, что сумму можно разделить на 4 части, а можно на 12 и вкладывать ежемесячно на годовой депозит.