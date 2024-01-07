Стилист назвала самую незаменимую зимнюю обувь, которая годами не выходит из моды
Угги уже несколько коров не выходят из трендов зимнего сезона, более того, появляются новые модели, которые воруют сердца покупателей.
А о том, почему сама угги является самой незаменимой обувью в холодное время года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Карманный стилист".
Почему угги является незаменимой обувью зимой.
Это незаменимая обувь, которая является частью зимнего гардероба в холодное время. Они не теряют свою актуальность благодаря удобству и невероятной теплоте.
Каждый год они меняют свою форму и модель, но, несмотря на это, они имеют плюсы, благодаря которым действительно остаются одной из любимых моделей многих модниц.
В этом году набрали обороты максимально укороченные угги на средней или высокой подошве. Массивная подошва дает дополнительную стойкость обуви и позволяет лучше сохранять тепло.
На первый взгляд, укороченные модели похожи на домашние тапочки, но это не делает образ с уггами менее привлекательным, наоборот они придают уют и интерес в повседневные образы.
Почему угги не выходят из трендов (фото: pinterest.com)
Для любителей более оригинальных моделей есть варианты с вышивкой, узорами и мехом, что может стать интересной изюминкой вашего образа.
Моя рекомендация купить теплые носки или гетры для тех, кто носит или собирается выбрать самую популярную модель угг в этом сезоне - тапочки или максимально короткие.
Такой сет точно надежно сохранит тепло, будет органично выглядеть в холодный период времени и придаст неординарности вашему образу.
Угги - это прекрасный вариант обуви для мерзляков и модниц. Но при выборе такой модели обуви следует помнить о правиле уместности. Они прекрасно подойдут для лыжных курортов, морозных снежных дней, но будут крайне неуместны в театре или в заведениях с определенным дресс-кодом, например, с классическими вещами угги лучше не совмещать, потому что они категорически не подходят.
Почему угги не выходят из трендов (фото: pinterest.com)
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