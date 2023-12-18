Как носить юбку в блестках и с чем ее грамотно соединить

Блестящие юбки не слишком популярны среди женщин, поскольку под них бывает трудно подобрать вещи для удачного сочетания. Поэтому, в частности, их выбирают по праздникам.

А о том, с чем соединить юбки в блестках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как правильно носить юбки с блестками

Во-первых, эта вещь прямая инвестиция в праздничный гардероб, потому что еще не прошло ни одного года, когда она не появлялась на полках магазина.

Во-вторых, последние показы мод снова вернули ее в нашу жизнь, предложив новые модели, которые можно смело носить не только как элемент праздничного образа, но и дать возможность дополнить повседневные образы.

Чаще всего такие юбки сделаны с подкладкой, которая не даст замерзнуть в том случае, если ваши праздники планируются не в тропических условиях.

У такой юбки нет возрастов, весовых ограничений и вообще поводов, чтобы не надеть эту вещь, если она вам нравится. Смело одеваем, получаем комплименты и радуемся своей смелости, несмотря ни на что.

Как правильно носить юбку с блестками (фото: Pinterest)

Также блестки всегда о настроении. Причем всегда не понятно кому веселее вам или окружению, но все же блестительность точно даст о себе знать и придаст настроение и атмосферу праздника.

Юбка в блестках прекрасно миксируется с рубашками, футболками, жакетами, топами, вместе создающими гармоничный праздничный образ. А для более обыденного сочетания подойдут худые, кожаные и джинсовые куртки.

Поэтому, если вам хочется купить вещь, которая будет полезной, при этом вас не пугают блестки - смело выбирайте эту вещь для своего гардероба.

Можно смело выбирать юбку с блестками для празднования Нового года, Рождества или других праздников, потому что именно такой элемент гардероба сможет подарить прекрасное настроение и выделить вас среди других.

Как правильно носить юбку с блестками (фото: Pinterest)