Как носить прозрачную юбку поверх штанов: интересная идея стилизации на весну 2025

Когда появился тренд носить юбку поверх штанов

Этот тренд можно было наблюдать еще в начале 2000-х - тогда его продемонстрировали американская актриса и телевизионный продюсер Эшли Тисдейл, певица, автор песен и актриса Майли Сайрус и многие другие знаменитости. Они надевали джинсы, а сверху легкие туники, сарафаны и юбки, и выглядело все это вместе не очень гармонично.

Как известно, мода циклична, и на подиумах в 2022-2023 году многие дизайнеры продемонстрировали этот тренд, который стал выглядеть более изысканно. Тогда плиссированные юбки сочетали с элегантными классическими брюками и блейзерами. Затем этот вариант многослойного лука подхватили блогеры.



Вариант экстравагантного образа (фото: instagram.com/lifeofboheme)

Как носить юбку поверх штанов в 2025 году

В 2025 году в тренде полупрозрачные и прозрачные юбки, а также варианты из кружева. Именно с такой юбкой создала стильный аутфит блогерша Marta Cygan.

Она продемонстрировала образ с черными брюками клеш и белой юбкой контрастного цвета и кружевной фактурой. Свой лук блогерша дополнила коричневым свитером и обувью такого же оттенка. А завершить все она решила трендовой сумкой-багетом и массивным ожерельем на шее.



Юбка поверх штанов (фото: instagram.com/lifeofboheme)

Отметим, что такой подход добавляет динамики и экстравагантности в повседневный стиль, особенно если выбрать юбку, выполненную из легких материалов, и брюки с аккуратным кроем. Можно экспериментировать с различными фактурами и длинами, от мини-юбок до более длинных моделей, создавая уникальные и модные сочетания для различных ситуаций.



Блогерша показала стильный прием (фото: instagram.com/lifeofboheme)

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