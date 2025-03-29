Як носити прозору спідницю поверх штанів: цікава ідея стилізації на весну 2025

Коли з'явився тренд носити спідницю поверх штанів

Цей тренд можна було спостерігати ще на початку 2000-х - тоді його продемонстрували американська акторка і телевізійний продюсер Ешлі Тісдейл, співачка, авторка пісень і акторка Майлі Сайрус та багато інших знаменитостей. Вони одягали джинси, а зверху легкі туніки, сарафани та спідниці, і виглядало все це разом не дуже гармонійно.

Як відомо, мода циклічна, і на подіумах у 2022-2023 році багато дизайнерів продемонстрували цей тренд, який став виглядати більш вишукано. Тоді плісировані спідниці поєднували з елегантними класичними штанами і блейзерами. Потім цей варіант багатошарового лука підхопили блогери.



Варіант екстравагантного образу (фото: instagram.com/lifeofboheme)

Як носити спідницю поверх штанів у 2025 році

У 2025 році в тренді напівпрозорі та прозорі спідниці, а також варіанти з мережива. Саме з такою спідницею створила стильний аутфіт блогерка Marta Cygan.

Вона продемонструвала образ із чорними штанами кльош і білою спідницею контрастного кольору та мереживною фактурою. Свій лук блогерка доповнила коричневим светром і взуттям такого ж відтінку. А завершити все вона вирішила трендовою сумкою-багетом і масивним намистом на шиї.



Спідниця поверх штанів (фото: instagram.com/lifeofboheme)

Зазначимо, що такий підхід додає динаміки та екстравагантності в повсякденний стиль, особливо якщо обрати спідницю, виконану з легких матеріалів, і штани з акуратним кроєм. Можна експериментувати з різними фактурами та довжинами, від мініспідниць до довших моделей, створюючи унікальні та модні поєднання для різних ситуацій.



Блогерка показала стильний прийом (фото: instagram.com/lifeofboheme)

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