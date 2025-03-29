Как носить прозрачную юбку поверх штанов: интересная идея стилизации на весну 2025

Если вы предпочитаете "луки" с брюками и джинсами, но в то же время хотите привнести в образ нотку женственности, попробуйте носить юбку поверх штанов. Это необычное сочетание позволяет создать многослойные, интересные образы, которые точно выделят вас из толпы.

Когда появился тренд носить юбку поверх штанов

Этот тренд можно было наблюдать еще в начале 2000-х - тогда его продемонстрировали американская актриса и телевизионный продюсер Эшли Тисдейл, певица, автор песен и актриса Майли Сайрус и многие другие знаменитости. Они надевали джинсы, а сверху легкие туники, сарафаны и юбки, и выглядело все это вместе не очень гармонично.

Как известно, мода циклична, и на подиумах в 2022-2023 году многие дизайнеры продемонстрировали этот тренд, который стал выглядеть более изысканно. Тогда плиссированные юбки сочетали с элегантными классическими брюками и блейзерами. Затем этот вариант многослойного лука подхватили блогеры.



Вариант экстравагантного образа (фото: instagram.com/lifeofboheme)

Как носить юбку поверх штанов в 2025 году

В 2025 году в тренде полупрозрачные и прозрачные юбки, а также варианты из кружева. Именно с такой юбкой создала стильный аутфит блогерша Marta Cygan.

Она продемонстрировала образ с черными брюками клеш и белой юбкой контрастного цвета и кружевной фактурой. Свой лук блогерша дополнила коричневым свитером и обувью такого же оттенка. А завершить все она решила трендовой сумкой-багетом и массивным ожерельем на шее.



Юбка поверх штанов (фото: instagram.com/lifeofboheme)

Отметим, что такой подход добавляет динамики и экстравагантности в повседневный стиль, особенно если выбрать юбку, выполненную из легких материалов, и брюки с аккуратным кроем. Можно экспериментировать с различными фактурами и длинами, от мини-юбок до более длинных моделей, создавая уникальные и модные сочетания для различных ситуаций.



Блогерша показала стильный прием (фото: instagram.com/lifeofboheme)

Вас также может заинтересовать