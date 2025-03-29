Як носити прозору спідницю поверх штанів: цікава ідея стилізації на весну 2025

Якщо ви віддаєте перевагу "лукам" зі штанами та джинсами, але водночас хочете додати в образ нотку жіночності, спробуйте носити спідницю поверх штанів. Це незвичне поєднання дає змогу створити багатошарові, цікаві образи, які точно виділять вас із натовпу.

Коли з'явився тренд носити спідницю поверх штанів

Цей тренд можна було спостерігати ще на початку 2000-х - тоді його продемонстрували американська акторка і телевізійний продюсер Ешлі Тісдейл, співачка, авторка пісень і акторка Майлі Сайрус та багато інших знаменитостей. Вони одягали джинси, а зверху легкі туніки, сарафани та спідниці, і виглядало все це разом не дуже гармонійно.

Як відомо, мода циклічна, і на подіумах у 2022-2023 році багато дизайнерів продемонстрували цей тренд, який став виглядати більш вишукано. Тоді плісировані спідниці поєднували з елегантними класичними штанами і блейзерами. Потім цей варіант багатошарового лука підхопили блогери.



Варіант екстравагантного образу (фото: instagram.com/lifeofboheme)

Як носити спідницю поверх штанів у 2025 році

У 2025 році в тренді напівпрозорі та прозорі спідниці, а також варіанти з мережива. Саме з такою спідницею створила стильний аутфіт блогерка Marta Cygan.

Вона продемонструвала образ із чорними штанами кльош і білою спідницею контрастного кольору та мереживною фактурою. Свій лук блогерка доповнила коричневим светром і взуттям такого ж відтінку. А завершити все вона вирішила трендовою сумкою-багетом і масивним намистом на шиї.



Спідниця поверх штанів (фото: instagram.com/lifeofboheme)

Зазначимо, що такий підхід додає динаміки та екстравагантності в повсякденний стиль, особливо якщо обрати спідницю, виконану з легких матеріалів, і штани з акуратним кроєм. Можна експериментувати з різними фактурами та довжинами, від мініспідниць до довших моделей, створюючи унікальні та модні поєднання для різних ситуацій.



Блогерка показала стильний прийом (фото: instagram.com/lifeofboheme)

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