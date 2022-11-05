Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста

Худи + пальто

Такое сочетание точно беспроигрышно. Главное – правильно подберите цвета или в контраст, или в тон. А еще это очень тепло.

Худи + костюм

Почему бы и нет? Немного бунтарства никогда не помешает.

Худи + жакет

Здесь как и с пальто, бросьте обществу вызов!

Худи + юбка

Смело экспериментируйте как с атласными юбками, так и с трикотажем или легкой летней тканью.

Худи + тренч

Идеально для осенней сырости. И тепло и стильно.

Худи + жилет

Дутые жилеты-безрукавы все еще в тренде этого сезона. А в сочетании с худи это выглядит очень стильно.

Худи + кожанка

С таким луком вы точно попадете на обложки глянца как королева стрит-стайла.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova