Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста

Худи – элемент гардероба, который любят модники и модницы, особенно, когда холодно. Но не все знают, что теплую кофту с капюшоном и большим карманом посередине еще нужно уметь носить.
О тонкостях осеннего гардероба рассказала в Instagram стилист Анна Леканова.
Такое сочетание точно беспроигрышно. Главное – правильно подберите цвета или в контраст, или в тон. А еще это очень тепло.
Почему бы и нет? Немного бунтарства никогда не помешает.
Здесь как и с пальто, бросьте обществу вызов!
Смело экспериментируйте как с атласными юбками, так и с трикотажем или легкой летней тканью.
Идеально для осенней сырости. И тепло и стильно.
Дутые жилеты-безрукавы все еще в тренде этого сезона. А в сочетании с худи это выглядит очень стильно.
С таким луком вы точно попадете на обложки глянца как королева стрит-стайла.
Все фото: instagram.com/anna.le.nova
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