Какой цвет обуви самый модный осенью 2024: стильные образы с ботильонами и сапогами

Осенью большинство модниц возвращаются к сдержанным цветам в одежде и обуви. Однако модные блогеры советуют заменить классический черный в этом сезоне на более актуальный оттенок - коричневый.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему коричневая обувь стала самой трендовой осенью 2024 года.

Этот оттенок - один из трендов 2024 года, его даже называют новым черным. Этот некогда непопулярный цвет внезапно стал одним из самых желанных среди модниц.

Цветовая палитра на осень - от землистых оттенков до роскошных шоколадно-коричневых. Однако ориентироваться нужно на вещи в своем базовом гардеробе и тот цвет, который вам больше всего нравится.

Коричневая обувь придает образу некую роскошь, а также сочетается с разными текстурами. Это могут быть трендовая замша, мягкая кожа, дерзкий лак и даже отделка с тиснением под крокодила.

В сочетании с брюками или джинсами коричневые ботильоны являются ключевой особенностью этого сезона, идеально сочетаясь с повседневными и праздничными образами.

Самые популярные модели обуви на осень 2024 года: лоферы, балетки, ботильоны, сапоги до колена, замшевые сапоги, обувь на каблуках.

С чем носить коричневую обувь осенью 2024

Для теплых дней присмотрите балетки из замши насыщенного шоколадного оттенка. Носить их можно с синими джинсами, базовыми футболками и пиджаками. Дополнит образ вместительная сумка из замши такого же цвета.

Вариант на теплую осень (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Замшевые лоферы коричневого оттенка тоже покорили сердца модниц. Особенно красиво они смотрятся с пиджаками из замши и белыми джинсами.

Лук с лоферами (фото: instagram.com/georgia_3.0)

Также можно присмотреть более закрытые лоферы на массивной подошве и с пряжками. Они хорошо сочетаются с длинными юбками и короткими куртками-бомберами.

Образ на осень (фото: instagram.com/emilie_tla)

Различные варианты коричневых ботильонов - как из кожи, так и в замше - также актуальны на осень. Носить их можно с джинсами и брюками, длинными пальто и короткими дубленками.

Варианты луков с ботильонами (коллаж: РБК-Украина)

Для более прохладных дней присмотрите сапоги до колена в коричневом оттенке. Сочетать их можно с юбками мини, свитерами и шубами из искусственного меха.

Образ на осень 2024 (фото: instagram.com/lucywilliams02)