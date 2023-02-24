Выросли или упали? Как изменились зарплаты украинцев за год полномасштабной войны
По оценке Министерства экономики ВВП Украины в 2022 году сократился на 32%, что значительным образом повлияло на цены и зарплаты украинцев. Кроме помощи международных партнеров, украинскую экономику поддерживают и налогоплательщики. А какие же доходы имеют сами плательщики?
Как менялись зарплаты украинцев в течение военного года, опубликовали на сайте Пенсионного фонда Украины.
Какими были зарплаты в Украине в течение года
Средняя зарплата украинцев в 2022 году составила 13 376 гривен. Это на 382 гривен больше, чем в 2021 году - 12 993 гривен.
Интересно, что в декабре 2022 года средняя зарплата значительно превысила среднюю годовую. Она составила 15 116 гривен. К слову, это на 584 гривен меньше, чем в декабре 2021 года.
В итоге сложилась такая картина со средними зарплатами:
- январь - 14 055 гривен
- февраль - 14 133 гривен
- март - 13 016 гривен
- апрель - 12 081 гривен
- май - 12 528 гривен
- июнь - 13 957 гривен
- июль - 13 499 гривен
- август - 12 745 гривен
- сентябрь - 13 387 гривен
- октябрь - 12 949 гривен
- ноябрь - 13 020 гривен
- декабрь - 15 116 гривен
В декабре заработная плата была самой высокой, а в апреле - самой низкой.
Вырастет ли сумма "минималки"
1 октября 2022 года в Украине повысили минимальную зарплату с 6 500 до 6 700 гривен. Однако в 2023 году его повышать не планируют. Она останется постоянной в течение всего года.
Но следует учитывать плату налогов на доходы физических лиц и военный сбор. Итого это 19,5%, а если эту сумму отнять от "минималки" получится 5 393 гривны.
Эксперты считают, что средний размер выплат может возрасти до 18 261 гривны.
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