Работа в Украине: кем работать в 2023 году, чтобы иметь высокую зарплату

Рынок труда в Украине постепенно поднимается с колен и вошел в 2023, восстановившись на половину от довоенного уровня. И дальше, если все будет хорошо, аналитики прогнозируют рост количества вакансий (предложений рабочих мест), а вместе с тем повышение уровня зарплат.

Кого работодатели будут искать в этом году чаще, и у кого уже сейчас в Украине самая высокая заработная плата - читайте в нашем материале ниже .

Самые популярные вакансии сегодня

По данным ресурса Work.ua, на украинском рынке труда продолжается рост спроса, в частности, на связистов, финансистов и безопасности.

А вот пятерка самых востребованных специалистов, для которых всегда есть работа, выглядит примерно так:

продавец-консультант (средняя з/п - 12 000 грн)

менеджер по продажам (средняя з/п - 20 000 грн)

бухгалтер (средняя з/п - 15 000 грн)

водитель (средняя з/п - 22 000 грн)

повар (средняя з/п - 14 000 грн)

При этом самый большой прирост вакансий в конце прошлого года наблюдался за должностями "мастер по подключению интернета" и "патрульной полиции".

Топ-5 категорий с наибольшим количеством вакансий в декабре выглядит так:

"Сфера обслуживания"

"Рабочие специальности, производство"

"Продажа, закупка"

"Розничная торговля"

"Администрация, руководство среднего звена"

Зарплаты украинцев возрастут

Эксперты говорят, что средняя зарплата по Украине весь 2022 держалась на уровне 15 000 грн.

При этом наибольшую зарплату (17500 грн) предлагали в Киевской области и дистанционно (22500 грн).

Однако в 2023 году работодатели закладывают повышение зарплат от 8 до 30% в зависимости от сферы бизнеса. Конечно, отмечают аналитики, рост зарплат будет зависеть от военной и экономической ситуации в стране.

Кому же в этом году будут платить самые высокие зарплаты? Судя по динамике конца 2022-го, неплохо будут зарабатывать (если не считать топ-менеджеров и работников сферы ИТ) водители-международники (около 40 000 грн), автомаляры (35 000 грн), риелторы (30 000 грн), дизелисты (29 000 грн).

К слову, рост заработной платы последнего связан с увеличением использования и необходимости обслуживания генераторов.

Наименьшую же ж/п сегодня пока предлагают уборщикам (8 000 грн), ассистентам ветеринарного врача (9 000 грн) и посудомоечникам (9 000 грн).