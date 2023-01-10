Работа в Украине: кем работать в 2023 году, чтобы иметь высокую зарплату
Рынок труда в Украине постепенно поднимается с колен и вошел в 2023, восстановившись на половину от довоенного уровня. И дальше, если все будет хорошо, аналитики прогнозируют рост количества вакансий (предложений рабочих мест), а вместе с тем повышение уровня зарплат.
Кого работодатели будут искать в этом году чаще, и у кого уже сейчас в Украине самая высокая заработная плата - читайте в нашем материале ниже.
Самые популярные вакансии сегодня
По данным ресурса Work.ua, на украинском рынке труда продолжается рост спроса, в частности, на связистов, финансистов и безопасности.
А вот пятерка самых востребованных специалистов, для которых всегда есть работа, выглядит примерно так:
- продавец-консультант (средняя з/п - 12 000 грн)
- менеджер по продажам (средняя з/п - 20 000 грн)
- бухгалтер (средняя з/п - 15 000 грн)
- водитель (средняя з/п - 22 000 грн)
- повар (средняя з/п - 14 000 грн)
При этом самый большой прирост вакансий в конце прошлого года наблюдался за должностями "мастер по подключению интернета" и "патрульной полиции".
Топ-5 категорий с наибольшим количеством вакансий в декабре выглядит так:
- "Сфера обслуживания"
- "Рабочие специальности, производство"
- "Продажа, закупка"
- "Розничная торговля"
- "Администрация, руководство среднего звена"
Зарплаты украинцев возрастут
Эксперты говорят, что средняя зарплата по Украине весь 2022 держалась на уровне 15 000 грн.
При этом наибольшую зарплату (17500 грн) предлагали в Киевской области и дистанционно (22500 грн).
Однако в 2023 году работодатели закладывают повышение зарплат от 8 до 30% в зависимости от сферы бизнеса. Конечно, отмечают аналитики, рост зарплат будет зависеть от военной и экономической ситуации в стране.
Кому же в этом году будут платить самые высокие зарплаты? Судя по динамике конца 2022-го, неплохо будут зарабатывать (если не считать топ-менеджеров и работников сферы ИТ) водители-международники (около 40 000 грн), автомаляры (35 000 грн), риелторы (30 000 грн), дизелисты (29 000 грн).
К слову, рост заработной платы последнего связан с увеличением использования и необходимости обслуживания генераторов.
Наименьшую же ж/п сегодня пока предлагают уборщикам (8 000 грн), ассистентам ветеринарного врача (9 000 грн) и посудомоечникам (9 000 грн).
Ранее карьерный эксперт рассказал, какие вакансии будут наибольшим спросом в 2023 году.
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