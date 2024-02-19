Как научиться ошибаться: советы для принятия собственных неудач

Совершать ошибки - это нормально и каждый из нас ошибается, правда, далеко не умеют принимать их и нести ответственность не разрушая при этом себя.

О том, как научиться принимать ошибки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Ее поддержка" в Instagram.

Как научиться принимать собственные ошибки

Почему мы можем бояться совершить ошибку, потому что агрессивные реакции на ошибки в детстве мешают нам воспринимать их сейчас. В детстве мы еще не до конца отдаем себе отчет, что такое ошибка. Единственное, на что мы ориентируемся, – на родителей и важных для нас взрослых, а точнее на их реакцию. Именно она сигнализирует нам о том, что есть норма, а что нет.

Таким способом у нас формируется модель поведения в разных ситуациях. То есть, если в детстве нечаянно разбитую чашку, родители реагировали агрессивно: применяли физическое насилие или наказывали, унижали, кричали и т.д., то в будущем человек будет пытаться сделать все для того, чтобы избежать ошибок, а точнее, наказания за них.

Сверхвысокие требования к себе

Сверхвысокие требования также формируются еще в детстве. Родители могут требовать от нас быть лучшими, критиковать и сравнивают с другими детьми: "Если дальше будешь так продолжать, то ничего не добьешься", "Почему ты не можешь быть нормальным ребенком, как дочь моей подруги?", "Все за тебя надо переделывать ".

Во взрослом возрасте у человека может не хватать опыта принятия, появляется ощущение, что его могут любить только, если он будет идеальным.

Поэтому люди со сверхвысокими требованиями к себе стремятся соответствовать нереалистичным стандартам. Поэтому они не умеют принимать и отпускать собственные неудачи. Слово "Ошибка" ассоциируется с катастрофой и появляется постоянный страх не оправдать собственные ожидания и разочаровать других.

Ориентировка по мнению общества

"А что обо мне подумают другие?" - это мнение часто возникает в нашей голове перед тем, как появляется хоть малейшая вероятность ошибки. На самом деле иногда социальные нормы полезны, но так же они могут навредить, ведь мы можем потерять себя, если слишком сильно будем ориентироваться на мнение других людей.

Осуждение со стороны общества и чувство стыда - это также причины страха ошибок. Из-за отсутствия собственных убеждений или воспитания в стиле "Ты должен быть хорошим/хорошей для всех". Человек может бояться совершить ошибку, чтобы не получить негативную оценку окружающих.

Как научиться принимать свои ошибки (фото: Freepik)

Почему ошибаться - это нормально

Любой опыт делает нас собой, ведь мы учимся, делаем выводы, начинаем понимать себя лучше. Благодаря чему уже делаем большие и малые победы.

Кроме этого, страх совершить ошибку очень часто ограничивает нас в возможностях. Гораздо некомфортнее постоянно жить в тревоге и страхах, чем ошибаться. Также важно помнить, что вы не первый человек в этом мире, сталкивающийся с неудачами.

Как научиться ошибаться?

Будьте себе другом

Есть ли хотя бы один человек в мире, который не ошибается? Конечно нет, но нас всех отличает отношение к ошибкам. Кто-то прощает себя и уходит дальше, а кто-то зацикливается на этом ощущении стыда.

Дать себе право на неидеальность, простить себя, принять даже с ошибками - это достаточно нелегко. Особенно если человек привык реагировать на ошибки остро.

В таком случае следует поставить себя на место лучшего друга. Если бы он совершил какую-то ошибку и пришел к вам в подавленном состоянии, вы проявили бы к нему сострадание, заботу и поддержали бы. Ведь вы его любите и принимаете таким, какой он есть. Так почему бы не сделать то же самое?

Будьте готовы брать ответственность

Следующим шагом после принятия себя должно стать и умение брать ответственность за свои действия. И тоже за ошибки. Осознание того, что мы взрослые, вызывает смешанные чувства. Оно пугает и радует одновременно.

С одной стороны, страшно совершать ошибку, ведь последствия могут быть непредсказуемы, а разбираться с ними нужно самостоятельно. Но с другой стороны, это очень облегчает жизнь, потому что только мы даем оценку нашим неудачам. И только мы решаем, какое значение им придавать.

Избегайте черно-белого мышления

"Ситуация безысходна", "Я бессильна" - это мысли черно-белого мышления, которые следует подвергать сомнению. Обычно они приходят в эмоциональном состоянии.

Поэтому сначала нужно остановить тревожные мысли и успокоиться, а затем спокойно проанализировать ошибки. Вы можете расписать в подробностях ситуацию в дневнике, это поможет взглянуть на нее под другим углом.