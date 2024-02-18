Психолог объяснил, почему в отношениях исчезают чувства (видео)

Часто бывает так, что в отношениях или в браке люди теряют интерес друг к другу и от этого исчезают чувства.

Почему в отношениях исчезают чувства

"Во-первых, люди банально не разговаривают друг с другом и не проговаривают все беспокоящие моменты. Например, у женщины накапливается определенное раздражение относительно того, что мужчина не уделяет ей внимания и вместо того, чтобы с ним легко, с любовью, нежно, мягко поговорить об этом, она говорит: "Да он все равно меня не услышит, для него все равно важнее телефон, чем я и друзья для него важнее". И она пытается в себе это задавить, не говорит с им искренне об этих чувствах и они понемногу начинают накапливаться", - объясняет психолог.

Также, по его словам, бывает и так, что иногда любимый человек демонстрирует определенное пренебрежение, то есть он пытается с мужчиной о чем-то поговорить, но он говорит, что все нормально. И такое пренебрежение со стороны любимого человека, оно приводит к тому, что в следующий раз эта женщина или мужчина уже не очень и хотят говорить о своих чувствах и о том, что их беспокоит, потому что понимают, что партнер отмахнется и скажет, что "Я придумывала" или у меня плохое настроение".

Почему в отношениях исчезают чувства (фото: Freepik)

Итак, когда человек сталкивается с таким пренебрежением - это приводит к тому, что эти образы скапливаются, недоразумения также скапливаются и человек все больше закрывается.

"Еще одна такая небольшая причина - это то, что со временем мы ко всему привыкаем и к любимому человеку тоже. Ведь в начале у нас все новое, очень много эмоций, ощущений, то наше отношение к партнеру совсем другое, чем после 7 лет в браке", - говорит Дмитрий.

Также психолог привел личный пример, что для него сейчас его жена гораздо важнее, чем когда они только встретились, потому что когда они только познакомились, ведь тогда он ее не знал так хорошо.

Но у многих пар происходит наоборот, и мы почему-то начинаем пренебрегать друг другом и не обсуждаем действительно важные вопросы.