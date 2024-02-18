Как научиться управлять своей энергией: полезные советы

Наверное, каждый был в ситуации, когда запланированные дела нельзя было выполнить не из-за отсутствия времени, а из-за того, что не хватает сил и энергии для их выполнения. Но и для таких случаев есть решение.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в Instagram.

Как научиться управлять своей энергией

Время является фиксированной величиной - каждый день мы имеем 24 часа, но наша энергия постоянно меняется.

Сторонники этого подхода уверены, что он не только более эффективен, но и помогает снизить стресс и достичь личных и профессиональных целей.

Переключите фокус со времени

Наблюдайте за уровнем энергии, определяйте закономерности появления ее пиков и спадов.

Измените свое отношение к отдыху

Начните воспринимать перерывы не как потраченное время, а как возможность восстановить уровень энергии.

Ставьте цели, соответствующие энергии

Планируйте дела, учитывая свой уровень энергии. Например, размещайте важнейшие задачи в то время, когда вы обычно наиболее активны.

Как управлять своей энергией (фото: Freepik)

Прислушайтесь к своему самочувствию

Узнайте признаки истощения и усталости и действуйте так, чтобы их предупредить.

Оптимизируйте распорядок дня

Это может помочь минимизировать потерю энергии. Например, готовьте еду и выбирайте одежду накануне вечером, чтобы уменьшить утренний стресс.

Распределяйте энергию разумно

Устанавливайте приоритеты для задач и распределяйте свою энергию в соответствии с их важностью.