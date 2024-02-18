Как научиться управлять своей энергией: полезные советы
Наверное, каждый был в ситуации, когда запланированные дела нельзя было выполнить не из-за отсутствия времени, а из-за того, что не хватает сил и энергии для их выполнения. Но и для таких случаев есть решение.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в Instagram.
Как научиться управлять своей энергией
Время является фиксированной величиной - каждый день мы имеем 24 часа, но наша энергия постоянно меняется.
Сторонники этого подхода уверены, что он не только более эффективен, но и помогает снизить стресс и достичь личных и профессиональных целей.
Переключите фокус со времени
Наблюдайте за уровнем энергии, определяйте закономерности появления ее пиков и спадов.
Измените свое отношение к отдыху
Начните воспринимать перерывы не как потраченное время, а как возможность восстановить уровень энергии.
Ставьте цели, соответствующие энергии
Планируйте дела, учитывая свой уровень энергии. Например, размещайте важнейшие задачи в то время, когда вы обычно наиболее активны.
Как управлять своей энергией (фото: Freepik)
Прислушайтесь к своему самочувствию
Узнайте признаки истощения и усталости и действуйте так, чтобы их предупредить.
Оптимизируйте распорядок дня
Это может помочь минимизировать потерю энергии. Например, готовьте еду и выбирайте одежду накануне вечером, чтобы уменьшить утренний стресс.
Распределяйте энергию разумно
Устанавливайте приоритеты для задач и распределяйте свою энергию в соответствии с их важностью.
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