Як навчити дитину мати та відстоювати власну думку: це необхідно для її майбутнього

Одна з найважливіших навичок для побудови щасливого та успішного життя у дорослому віці - це здатність мати власну думку та вміння її відстоювати. Як батькам розвинути у дитини незалежність думки та навчити відстоювати свої права?

Що потрібно робити батькам, аби дитина мала свою власну думку та могла її відстояти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Все для дітей ".

Контроль та опіка

Часто буває так, що дорослі занадто сильно опікуються та контролюють дитину. Все починається з малого, а з часом - батьки підміняють бажання та думки дітей на власні. Вони стежать за кожним кроком та коригують кожну дію малюка. Але ключовим завданням для формування своєї думки у дитини є пошук власного шляху.

Варто починати з маленьких кроків. Наприклад, дитина може самостійно обрати собі одяг або подарунок на день народження - собі або друзям. Прислухайтеся до бажань дитини. Дитина знає, з ким хоче дружити і які гуртки їй насправді цікаві.

Звичайно, є процеси, у які батьки зобов'язані втрутитися і зберігати свій авторитет. Але при цьому пояснити дитині, чому потрібно зробити саме так, а не інакше.

З віком контроль за дитиною потрібно зменшувати та давати трохи більше свободи - рівень автономності має збільшуватися, а ще підліток повинен мати право висловлювати свою думку. Таким чином відбувається природна сепарація дитини від батьків.

Дитина буде відчувати ступінь відповідальності за свої дії, а ще - зможе реалізовувати свої власні бажання. Якщо ваші діти не відчують свободу, то вони не будуть відкритими до формування своєї власної думки.

Дайте можливість шукати відповідь самостійно

Очевидність певних речей для дорослого у світі дитини працює зовсім інакше - для них ці речі не очевидні. Тому важливо, щоб батьки допомогли дітям усвідомити, чому один варіант кращий за інший або гірший за інший. Не варто робити вибір за свою дитину - краще дайте їй помилитися. Дитина має право на свободу вираження поглядів та має право робити помилки.

Батьки можуть направляти, підказувати, на що варто звернути увагу при прийнятті рішень. Якщо малюк зіткнувся зі складною ситуацією, то варто поцікавитися про його подальші дій та вислухати його точку зору.

Потім можна запропонувати власний варіант вирішення завдання, наголосити на перевагах та недоліках усіх варіантів. Якщо батьки вважають певну дію помилкою - варто все ж таки дозволити дитині її зробити.

Тільки так дитина зможе навчитися приймати власні коректні рішення, не боятися мати власну думку і відстоювати право її висловити.

Обговорюйте різні ситуації

Щоб дитина навчилася бачити різні думки та обирати власну точку зору, необхідно багато говорити про ситуації, які відбуваються навколо, у книжках, у фільмах.

Тему батьки можуть придумати й самостійно, задати вихідні параметри або переробити історію під критерії дитини. Обговорити у спокійній обстановці та поцікавитися - а як би ваша дитина вчинила у тій чи іншій ситуації.

Варто також стимулювати дитину реагувати на точку зору батьків і висловлювати свої почуття. Сім'я - це безпечне середовище, де дитина може відточити будь-які навички, у тому числі й право висловлювати свою думку.

Можна зіграти у "Протилежності" - незалежно від точки зору дитини, потрібно висловити протилежну думку, використовуючи таку саму кількість слів. Попросити дитини зробити те саме.

Чим більше у вас буде спілкування з дитиною, правильних запитань - тим більше шансів, що дитина почне формувати власну точку зору в реальній ситуації та навчиться виражати свою думку.