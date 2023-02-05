Как на самом деле будет выглядеть смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition (видео)
Смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition собираются официально презентовать на следующей неделе, при в интернете этом уже появилось видео с демонстрацией "вживую" гаджета от китайского производителя.
Кадры, показывающие дизайн специальной версии realme 10 Pro 5G, что выйдет ограниченным тиражом, опубликованы в сети
Внешний вид realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition
Визуально смартфон в новом видео отличается от того, как была показана модель на рендере прежде. Внешнее исполнение телефона на задней стороне не полностью красное, а двухцветное: одна часть панели черная, а вторая красная, с логотипом Coca-Cola.
Плоские грани исполнены в черном цвете, круглые блоки камер имеют красные акценты.
Видео: как выглядит смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition
Видео: внешний вид телефона realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition
Характеристики "Кока-кола- смартфона" realme 10 Pro 5G
Ожидается, что начинка этой модели телефона не будет отличаться от базовой версии. Технические характеристики и особенности указаны на официальном сайте производителя.
- Гаджет оснащен 6.7-дюймовым LCD-экраном, частота обновления - 120 Гц.
- Процессор смартфона Snapdragon 695 с ОЗУ LPDDR4x, также предусмотрено хранилище UFS 2.2
- Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.
- Основная камера представлена сенсором Samsung HM6 на 108 мегапикселей, передняя - на 16 Мп.
- Толщина боковых рамок - всего 1 миллиметр.
Какая стоимость
Точная цена realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition пока неизвестна, при этом стоимость 10 Pro в Европе начинается от 230 долларов.
Как ожидается, новинка появится в Украине в ближайшее время.
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