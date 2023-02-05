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Як насправді виглядатиме смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition (відео)

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Неділя 05 лютого 2023 19:32
Як насправді виглядатиме смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition (відео) Колаж РБК-Україна: як виглядатиме realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition
Автор: Володимир Костирін

Смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition збираються офіційно презентувати наступного тижня, при цьому в інтернеті вже з'явилося відео з демонстрацією "наживо" гаджета від китайського виробника.

Кадри, що показують дизайн спеціальної версії realme 10 Pro 5G, що вийде обмеженим тиражем, опубліковані в мережі.

Зовнішній вигляд realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

Візуально смартфон у новому відео відрізняється від того, як було показано модель на рендері раніше. Зовнішнє виконання телефону на задній стороні не повністю червоне, а двокольорове: одна частина чорна панелі, а друга червона, з логотипом Coca-Cola.

Плоскі грані виконані у чорному кольорі, круглі блоки камер мають червоні акценти.

Відео: як виглядає смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

Відео: зовнішній вигляд телефону realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

Характеристики "Кока-кола-смартфона" realme 10 Pro 5G

Очікується, що начинка цієї моделі телефону не відрізнятиметься від базової версії. Технічні характеристики та особливості вказані на офіційному сайті виробника.

  • Гаджет оснащений 6.7-дюймовим LCD-екраном, частота оновлення - 120 Гц.
  • Процесор смартфона Snapdragon 695 з ОЗУ LPDDR4x також передбачено сховище UFS 2.2
  • Акумулятор на 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки на 33 Вт.
  • Основна камера представлена сенсором Samsung HM6 на 108 мегапікселів, передня - на 16 Мп.
  • Товщина бічних рамок - всього 1 міліметр.

Як насправді виглядатиме смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition (відео)

Яка вартість

Точна ціна realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition поки що невідома, при цьому вартість 10 Pro в Європі починається від 230 доларів.

Як очікується, новинка з'явиться в Україні найближчим часом.

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що настав час купувати новий телефон, і на які "важливі дзвіночки" слід звертати увагу.

А також перед цим писали, де не можна носити телефон, щоб не нашкодити здоров'ю.

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