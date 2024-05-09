Как наладить отношения с родителями во взрослом возрасте: 5 советов для лучшего общения

Отношения между родителями и взрослыми детьми могут быть невероятно сложными - и замечательными, если над ними целенаправленно работать. Но нередко старые привычки общения мешают налаживанию здорового общения.

О том, как можно улучшить сложные отношения с родителями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Psyhology Today .

Говорите друг с другом как взрослые

Проведя десятилетия в общении друг с другом, родители и взрослые дети рискуют впасть в несоответствующие их возрасту модели общения. Взрослые дети могут говорить и действовать как младше себя, особенно во время споров.

Родители же, напротив, могут говорить со взрослыми детьми так, будто разговаривают с ребенком, выдвигать неуместные требования или давать нежелательные советы.

Если это случается, родителям и детям следует остановить спор, сделать "шаг назад" и попытаться разговаривать по возрасту.

Возьмите на себя ответственность за отношения

И родители, и взрослые дети несут ответственность за формирование, поддержание и управление отношениями. Эти усилия подразумевают инициирование контакта, поиск компромиссов и ведение дискуссий, а также нахождение взаимно приятных способов общения.

Поэтому когда ребенок или родители считают, что должны просто ждать, пока другой приложит усилия для построения и поддержки отношений, может возникнуть обида, или ухудшиться существующие конфликты.

Учитесь конструктивно разрешать конфликты

Нездоровые стили конфликта с детства могут запечатлеться на всю жизнь. Молчаливое поведение, пассивная агрессия, крикливые ссоры, игнорирование проблем и чувство вины - это лишь некоторые из деструктивных паттернов, негативно влияющих на отношения.

Частью принятия ответственности за отношения есть осознание каждой стороной своей роли и попытки изменить свою реакцию.

Но улучшений не будет, если стороны не приложат совместные усилия, чтобы поинтересоваться, почему продолжают повторяться знакомые споры, и не решат научиться новым способам быть вместе.

Уважайте границы друг друга

Личные границы существуют для всех, поэтому родители и дети могут испытывать негодование, когда один из них нарушает их границы.

Родители должны решить, какой доступ к информации имеют взрослые дети и какой уровень поддержки они готовы им предоставлять.

Взрослые дети также должны определить, какого уровня приватности и вовлечения в свою жизнь они стремятся и принимают от родителей, особенно в сферах карьеры, отношений, образа жизни и финансов.

Если родители и дети стремятся улучшить достаточно сложные отношения, им вместе следует проанализировать, насколько хорошо они уважают границы друг друга.

Принимайте просьбы друг друга

Отношения укрепляются, когда обе стороны принимают обратную связь о том, как они чувствуют себя в общении.

Например, родители могут попросить ребенка позвонить раньше вечером, выразить разочарование по поводу использования телефона во время личного разговора или указать, что они хотели бы, чтобы во время разговора спрашивали об их собственной жизни.

А взрослый ребенок, со своей стороны, может рассказать родителям, какие разговоры комфортны, а какие - дискомфортны, или попросить изменить определенный тон во время разговора на другой.

Принятие обратной связи является краеугольным камнем здоровых отношений и означает принятие ответственности за свою роль в боли или раздражении другого человека.