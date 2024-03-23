Как поддержать сына или дочь, воюющих за Украину: советы родителям

Как лучше всего поддержать военного во время войны - знают не все, ведь общаться с человеком, который ежедневно смотрит в глаза врагу, гражданским может быть непросто.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Службу психосоциальной поддержки семей военнослужащих рассказывает, как родителям поддержать находящихся на фронте сына или дочь.

Говорите о хорошем

Когда человек находится в зоне боевых действий, ему важно знать и осознавать, что с родными дома все хорошо.

Если вы общаетесь по телефону или в мессенджерах, старайтесь быть положительными, говорить о хорошем, отправлять поддерживающие сообщения и т.д.

Это придаст воину дополнительные силы для выполнения боевых задач.

Делитесь событиями из жизни

Военным важно чувствовать, что, несмотря на войну, его близкие живут относительно "живой" жизнью. Старайтесь общаться с сыном или дочерью о чем-то обыденном и положительном. Не повышайте голос, сохраняйте спокойствие, говорите и пишите кратко.

Психологи советуют не обходить самых банальных, на первый взгляд, тем - что нового вы купили для дома, как подготовились к новому сезону на огороде или в саду, что планируете делать в ближайшее время (или после победы), некоторые даже могут делиться фотоотчетами приготовленных блюд.

Кроме того, рассказывайте военнослужащему о родных и их жизни. Это будет напоминать защитнику о доме, в котором его всегда ждут.

Общение с близкими должно идти на пользу (иллюстрация: Getty Images)

Спрашивайте об основном

Во время войны фразы "поел ли ты", "ходишь ли ты в теплом", "есть ли у тебя достаточно воды" приобретают новые смыслы.

Во время разговора с находящимся на фронте человеком эксперты советуют спрашивать о бытовых вещах. Остальное боец может рассказать сам, по желанию.

Даже короткий и простой вопрос "Сынок, как ты?", по мнению психологов, может подарить военному чувство важности.

Напоминайте о своей любви

Во время общения с сыном или дочерью, которые несут службу, следует сохранять спокойствие, выражать оптимизм и уверенность в нашей победе.

Родного ребенка можно поддержать словами: "Я всегда с тобой", "Ты вдохновляешь своей храбростью всю нашу семью", "Я очень счастлива (счастлив), что имею такого сына (дочку)"...

Если вам трудно говорить об этом, можно написать письмо или отправить сообщение. По мнению психологов, это подбодрит человека и придаст силы.

Будьте готовы выслушать

Во время разговора со своим находящимся на войне ребенком нужно быть готовыми не просто слушать, но и слышать - что именно вам рассказывают. Нужно быть готовым принять любой ответ, выразить свое понимание и поддержку в любых обстоятельствах.

Психологи советуют выслушивать переживания, демонстрировать уважение не только к человеку, но и к его состоянию, чувствам, выбору.

Ни в коем случае не нужно осуждать или критиковать, или же схватываться с фразой "О, Боже".

Война страшна для каждого по-своему (иллюстрация: Getty Images)

Не "нагнетайте" и будьте терпеливы

Каждому родителю необходимо понимать, что на войне невозможно придерживаться четкого графика общения. Некоторые иногда могут просто даже не хотеть говорить.

К этому следует относиться с пониманием, быть терпеливым и не "нагнетать" ситуацию.

Чтобы в такое непростое время вам было менее тревожно, можно попробовать договориться с сыном или дочерью, чтобы они регулярно давали о себе знать (если будет такая возможность). Для этого сгодится даже банальный "+" в любом из мессенджеров.

"Объясните, насколько вам важно понимать, что с ним все хорошо. И даже если у него лично не будет такой возможности, можно попросить об этом побратимов", - считают психологи.

Выражайте благодарность

При случае не забывайте благодарить своего ребенка. Причем речь идет не только о службе или защите Украины, но и о звонках или сообщениях, фото или видео, которые вы получаете.

Нужно, чтобы ваш родной военнослужащий знал и понимал, как все это важно для вас в тылу.

Проговаривайте, за какие поступки или качества вы цените друг друга (даже если раньше в вашей семье это не было принято).

Создайте собственные традиции

Усилить чувство поддержки в трудную минуту могут обычные, на первый взгляд, "ритуалы" и традиции.

Поздравляйте друг друга с праздниками, делитесь фото или видеоотчетами. Сделайте и отправьте ребенку небольшой оберег (ангела, мотанку, любую другую небольшую вещь), который станет символом вашей моральной поддержки и "присутствия".

Письма и обереги от близких могут быть на вес золота (иллюстрация: Getty Images)

Не забывайте о себе

Каждый военнослужащий защищает не только родную страну, но и близких и любимых людей. Учитывая это, старайтесь всегда заботиться не только об окружающих, но и о себе.

Делайте то, что вам нравится и придает силы, общайтесь с друзьями или соседями, найдите время для физических активностей, медитации или дыхательных упражнений. Некоторым помочь может даже рукоделие или приготовление любимых блюд.

Если же вам не удается справиться со стрессом и волнением самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за квалифицированной психологической помощью или поищите группы поддержки для таких же родителей, как и вы. Быть в кругу гражданских взрослых (мам или пап), которые тоже ждут своих детей с войны, может быть достаточно полезно.

В любом случае и при любых обстоятельствах - не оставайтесь наедине со своими переживаниями.