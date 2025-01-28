Миллиардер Ричард Брэнсон шикарно выглядит в 74 года благодаря одному завтраку

Миллиардер Ричард Брэнсон - основатель Virgin, проделал отличную работу, чтобы сохранить свою физическую форму в последние годы. Сейчас, когда ему 74 года, он рассказывает о пищевых привычках, которые помогают ему выглядеть и чувствовать себя молодым.

Что ест Ричард Брэнсон?

Когда-то 60 лет назад учителя его называли "немного ленивым". Сейчас бизнесмен теперь проводит свое время, управляя своей империей и сосредотачиваясь на своем здоровье через диету и фитнес.

Сейчас 74-летний мужчина принимает ледяные ванны, придерживается строгой диеты с голоданием и отказался от кофеина и алкоголя, за исключением время от времени бокала шампанского, чтобы отпраздновать свой большой успех.

Ричарду Брэнсону 74 года (фото: instagram.com/richardbranson)

В недавнем интервью газете The Sunday Times он рассказал, как завтракает последние 20 лет.

"Начиная с 50 лет или около того, у меня был диетолог, который рассказывал мне, что является здоровым. Так что теперь мой завтрак состоит из орехов, греческого йогурта, семян чиа, авокадо, омлета, хлеба на закваске, копченого лосося, половины яблока", - рассказал Брэнсон.

Миллиардер добавил, что он ест довольно большой завтрак, потому что обычно к тому времени он уже сыграл одиночный матч или даже завершил долгую поездку на велосипеде.

Именно благодаря этому тщательному питанию бизнесмен уменьшил свой вес до уровня, который он имел, когда ему было 20 лет.

Ричард Брэнсон не употребляет алкоголь (фото: instagram.com/richardbranson)

Брэнсон не употребляет алкоголь, а только пьет воду с ломтиком лимона.

Однако Ричард позволяет себе три лакомства. В эти дни, когда он не ест лосося, злаков, овощей, супа, суши и своих пудингов без сахара, он позволяет полакомиться себе пастушьим пирогом или рыбой и чипсами с горохом. И он время от времени выпивает бокал шампанского по особому случаю.