Как нельзя использовать тушь для ресниц: эти ошибки испортят макияж

Чего следует избегать

Использовать дольше срока годности

Чаще срок годности туши - максимум полгода после открытия. А у многих она может лежать в косметичке год и больше. Однако, если истек срок годности, то использовать нельзя. Все потому, что могут возникнуть заболевания глаз.

Если использовать тушь дольше положенного срока, она полностью будет обильно крошиться и оставлять комки. Также можно получить темные пятна под глазами и неаккуратный макияж.

Неправильное нанесение

Зачастую девушки жалуются, что тушь слипается или размазывается на веках. Это можно легко поправить, если знать, как правильно наносить косметику.

Чтобы ресницы были хорошо разделены, забудьте о "многослойности". Одного-двух слоев достаточно, а при вечернем макияже можно сделать три. Только не стоит ждать полного высыхания первого слоя. Двигайтесь щеточкой от основания волосков до кончиков, делая зигзагообразные или прокручивающие движения, чтобы окрашивать со всех сторон.

Подкрашивание ресниц не полностью

Некоторые женщины избирательно проходят тушью только посреди ресниц. В результате взгляд становится негармоничным, на что сразу обращают внимание окружающие.

Не следует использовать керлер после туши

Керлер, известный также как завивщик или щипцы для завивки ресниц, часто используют девушки.

Однако не следует его использовать после нанесения туши.

Если подкручивать уже накрашенные волоски, то можно получить резкий залом вместо красивого изгиба, а в худшем - навредить им. Застывшая косметика сделает ресницы хрупкими и ломкими, поэтому можно случайно вырвать или сломать их.

Керлер после туши нельзя использовать

Необходимо сначала подкрутить ряд на одном глазу и быстро накрасить тушью. Затем приступить ко второму. Так волоски зафиксируются в нужной форме, не успев выпрямиться.

Не полностью смывать тушь

Вечером обязательно нужно смывать тушь полностью. Можно использовать мицеллярную воду и гидрофильное масло, осторожно проводя ватным диском в направлении роста.