Названы средства для макияжа, которыми нельзя пользоваться в холодное время года

Макияж в холодный сезон требует особого подхода, ведь некоторые средства могут навредить здоровью кожи. Поэтому о некоторых любимых средствах стоит забыть в зимний период.

Как пишет The Health Site, важно избегать той косметики и косметических средств, которые сушат кожу.

Спиртосодержащие тональные основания

Предпочтение следует отдать тональной основе с деликатными формулами, в составе которых есть ухаживающие компоненты и минимальный уровень SPF-защиты.

Матовые текстуры

Ни для кого не секрет, что матовые текстуры подчеркивают почти все шелушения на лице или губах, а в холод у человека их особенно много. Как бы человек пытался использовать бальзамы и кремы, питания все равно не будет хватать. Поэтому лучше отложить матовую помаду до теплого времени года.

Средства на масляной основе

В большинстве рассказы о пользе масляных основ для кожи - маркетинг, и они не несут никакой пользы для здоровья и красоты кожи. Даже наоборот независимо от времени года могут забивать поры, приводя к новым сыпям и другим недостаткам кожи.

Брусковое мыло

Если вы используете обычное мыло для ухода за лицом, то стоит отказаться от этого на период холодов. По мнению дерматологов, кусковое мыло имеет высокий уровень pH, который сушит лицо. Вместо этого берите мягкие чистящие средства или масла.

Добавим, что зимой лучше перейти на мягкие средства для очищения кожи, чтобы не лишать ее влаги. Поэтому гели и пенки на своих полочках лучше заменить более мягким молочком.