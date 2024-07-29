Избавляемся от лишнего. Как очистить кэш на смартфонах Android: быстрые способы

Со временем все гаджеты замедляются, и смартфоны не исключение. Ваш Android может начать случайным образом тормозить, и иногда даже перезагрузка не поможет. Однако вам не обязательно тратить сотни (или тысячи) долларов на новый телефон. Возможно, вашему старому телефону просто нужна чистка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

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Когда кажется, что ничто не ускоряет ваш Android-смартфон, стоит попробовать очистить кэш. По мере использования телефона приложения (особенно Chrome) начинают сохранять временные файлы, которые, как они считают, вам понадобятся. Они используются для ускорения загрузки страниц и сохранения старых файлов в памяти.

Это отлично работает, когда у вас есть быстрый флагманский телефон с большим запасом оперативной памяти. Но если ваш Android немного старше, вы удивитесь, насколько легче все станет, когда вы избавитесь от части этого кэша.

На самом деле, это стоит делать регулярно, даже каждые пару недель. Это может показаться немного противоречивым, так как кэш должен ускорять работу вашего телефона, но облегчение цифровой нагрузки часто является правильным решением для старых устройств.

Как работает кэш

Проще говоря, кэш - это набор данных, хранимый определенным приложением для ускорения его работы. Кэш становится буфером между оперативной памятью и процессором, мгновенно загружая предварительно созданные данные, чтобы избежать задержек для пользователя.

Почему нужно очищать кэш

Проблема в том, что небольшие кэши от разных приложений в конечном итоге суммируются до чего-то огромного. Не успеете оглянуться, как 4 ГБ вашей памяти и мощности процессора будут использоваться приложениями, которые вы даже не так часто используете.

Современные устройства Android отлично справляются с управлением оперативной памятью и кэшем, обеспечивая распределение памяти приложениям, которые работают или используются часто.

Но если вы используете старое устройство Android, которое не обновлялось 2-3 года (что слишком часто встречается в мире Android), вы начнете замечать, что эта система управления оперативной памятью и кэшем не работает должным образом.

Вместо того, чтобы тратить 600 долларов на новый флагманский телефон Android, вы можете попробовать очистить кэш и посмотреть, улучшится ли производительность для приложений, которые вы действительно часто используете, таких как камера или браузер.

Как вручную очистить кэш любого приложения

Иногда именно стороннее приложение становится причиной захвата всей этой кэш-памяти. Приложение "Настройки" Android поможет легко найти такого нарушителя.

Перейдите в "Хранилище", затем "Приложения", чтобы увидеть список всех установленных приложений. В меню переключитесь на опцию "Сортировать по размеру", и вы увидите те приложения, которые больше всего занимают место для хранения.

Точные шаги для поиска раздела "Приложения" могут отличаться в зависимости от вашего смартфона Android.

Просмотрите приложения и выберите их для очистки кэша. Такие приложения, как Facebook, Instagram и TikTok, являются основными нарушителями системы кэширования.

На экране приложения нажмите кнопку "Очистить кэш", чтобы мгновенно увидеть исчезновение данных кэша. Теперь вернитесь к списку и повторите это снова и снова, по крайней мере, для 10 лучших приложений, которые занимают большую часть кэша.

Как автоматически очистить кэш с помощью приложений

Если у вас старый телефон, возможно, вы захотите очистить кэш для всех приложений и системы сразу, а может быть, вы даже захотите автоматизировать этот процесс, чтобы он происходил каждую ночь, когда вы спите.

Раньше Android позволял очищать весь кэш сразу, но теперь это можно делать только для каждого приложения отдельно.

Благодаря сторонним приложениям полная очистка кэша все еще возможна. Здесь есть несколько популярных вариантов: CCleaner, 1Tap Cleaner и SD Maid 2.

После того, как вы дадите им разрешение на доступ к вашим файлам, они покажут вам мусорные файлы, которые вы можете удалить, и кэш, который вы можете очистить.

Очистка кэша для каждого приложения бесплатна, но для большинства потребуется платная модернизация или подписка, если вы хотите очистить весь кэш сразу или автоматизировать процесс.

Но это может окупиться, если вы собираетесь делать это часто. CCleaner имеет функцию скрытых файлов, которая очищает эти кэш-файлы за вас.

SD Maid 2 все еще находится в разработке, но достаточно стабилен для ежедневного использования. Платная версия может даже автоматизировать процесс очистки для вас.

Инструмент AppCleaner поможет вам удалить кэш-файлы из всех приложений сразу. Однако для этого требуется платная модернизация.

Тем не менее, SD Maid 2 является открытым исходным кодом и бесплатным от рекламы, поэтому любые деньги, которые вы даете, идут на развитие самого приложения.

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Как очистить кэш в Chrome

Самым большим потребителем кэша на вашем смартфоне, вероятно, является Chrome, и если вы никогда не очищали кэш, вы можете заметить довольно большую разницу до и после.

Если вы не используете Chrome, сделайте это для своего браузера по умолчанию. Изменения будут такими же.

Откройте браузер Chrome, нажмите "Меню" и перейдите в "История", затем "Очистить данные браузера". Сначала переключитесь на опцию "За все время" вверху и убедитесь, что вы выбрали опцию "Кэшированные изображения и файлы" ниже. Затем нажмите кнопку "Очистить данные", чтобы очистить кэш.